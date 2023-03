La estrategia con la que el kirchnerismo presiona al fiscal Carlos Stornelli para que se presente en Diputados

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a citar para el próximo martes al fiscal Carlos Stornelli, quien no concurrió la semana pasada a exponer ante ese cuerpo, y en caso de que el funcionario judicial decida no asistir, el oficialismo no descarta impulsar su desafuero para hacerlo comparecer por la fuerza pública, en el marco del proceso de remoción a integrantes de la Corte Suprema que se sigue en la cámara baja.



En caso de Stornelli vuelva a ausentarse, la comisión que preside Carolina Gaillard (FDTR-Entre Ríos) continuará de todas formas con el proceso contra el máximo tribunal y el testimonio de nuevos invitados a exponer ante ese cuerpo, que abrió a fines de enero una investigación sobre el accionar de los magistrados (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) que componen el máximo tribunal.



Para esta semana, y de acuerdo al cronograma acordado, la Comisión seguirá con la exposición de funcionarios de las secretarías de la Corte y luego diagramará los testimonios dividiéndolos en función de los principales expedientes que se analizan.



Se trata de la causa del "2x1", la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y la reposición de la anterior derogada en 2006 y la causa por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, según se acordó.



En ese marco, fueron citados además de Stornelli, los abogados Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación); Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti).



El proceso de remoción de la Corte, impulsado por el presidente Alberto Fernández y una docena de gobernadores, busca avanzar en la acumulación de pruebas.



La decisión de volver a citar a Stornelli se adoptó el martes pasado, durante la última reunión de la comisión de Juicio Político de Diputados, que se extendió por más de siete horas.



En aquella oportunidad expusieron el extitular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a AMIA y exsenador radical Mario Cimadevilla y los letrados Sergio Nápoli y Gustavo Naveira, de las Secretarias Judiciales 4 y 7 de la Corte Suprema.



Stornelli había sido convocado como testigo para que explique los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles (estrecho colaborador del presidente del tribunal, Horacio Rosatti) y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, quien se encuentra en uso de licencia como consecuencia de la difusión de esas conversaciones.



"Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública", aseguró Gaillard en la última reunión de la comisión al referirse a la situación del fiscal federal.



Y agregó: "Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial. Vamos a volver a citarlo nuevamente", anunció la titular de la Comisión, al rechazar el planteo del fiscal para declarar por escrito.



La notificación para que Stornelli compareciera en el Congreso le llegó el miércoles 1 de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la Comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia "no es opcional".



En función de esta normativa, el funcionario del Ministerio Público no puede acogerse a la excepción que prevé el Código Procesal Penal para los magistrados, quienes están habilitados a declarar por escrito o desde sus lugares de trabajo.



"Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar", reza el reglamento que se citó para formular esta convocatoria.



El planteo del oficialismo para volver a citar a Stornelli fue sometido a votación en la comisión y aprobado por 16 votos contra 14 de Juntos por el Cambio.



El eventual segundo 'faltazo' de Stornelli ante la comisión de Juicio Político repetirá una práctica a la que el fiscal ya recurrió ante una convocatoria a declarar cuando no se presentaba a las citaciones del entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para indagarlo en el marco del denominado 'caso D'Alessio'.



En esa causa --en la que era investigado el falso abogado Marcelo D' Alessio por extorsión y espionaje ilegal-- el fiscal fue convocado por un juez y no por el Congreso y la citación era como imputado y no como testigo.



Después de seis llamados, el fiscal compareció ante Ramos Padilla, quien finalmente lo procesaría por presenta asociación ilícita en función de sus vínculos con D'Alessio.