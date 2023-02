Mario Negri explotó en la comisión de Juicio Político y arremetió contra el Frente de Todos

El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sostuvo que los jueces de la Corte Suprema "no han incurrido en delito o mal desempeño" alguno en los cargos que le imputan en los pedidos de juicio político, y al respecto opinó que el oficialismo le "declaró la guerra a la Constitución".

Al intervenir en la comisión de Juicio Político, el cordobés aseguró que "estamos en presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político" y aseveró que "las causales son artificiales y dogmáticas" ya que "carecen de sustento real".

Para el radical, que es secretario en la comisión de Juicio Político, "este proceso es producto de 16 años de conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial y ahora se agudiza porque se conoció una sentencia condenatoria de la vicepresidenta" Cristina Fernández de Kirchner.

"Nunca vi que se desoye con tanto barbarismo a alguien", dijo Mario Negri sobre la actitud del oficialismo respecto a los fallos de la Corte Suprema.

"Está finalizando este ciclo de 16 años de confrontación (con la Justicia) y ahora le declararon la guerra a la Constitución, esa es la verdad de la milanesa", disparó.

En línea con lo que había manifestado minutos antes el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, Negri planteó que "la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias.

"Si fuera válido someter a un juez por el contenido de sus sentencias, lo tendrían en un candelero cuando no les guste su conducta", remarcó.

Sobre la acusación del oficialismo por el fallo que resucitó la ley anulada en 2006 sobre el Consejo de la Magistratura para colocar a Rosatti como presidente de ese organismo, el cordobés Negri rechazó que haya habido una "derogación" de aquella norma.

"No es correcto sostener que es una ley derogada. Siempre estuvo vigente. Lo que hubo fueron reformas parciales. La ley sigue siendo la misma", argumentó el cordobés.

También salió al cruce del Frente de Todos que acusó a la Corte de manipular las mayorías en el Consejo de la Magistratura a partir de la acordada con la que le devolvió a Juntos por el Cambio una silla en ese órgano (a Luis Juez), luego de la jugada de Cristina Kirchner de partir la bancada oficialista en dos.

"Lo que hicieron fue dividir el bloque en dos y quedarse con 3 de los 4 miembros. Era insostenible. Cuando se volvió a designar a los consejeros, reiteraron el mecanismo pese a haber una sentencia de la Corte Suprema. ¡Hubo infames motivaciones políticas! No es cierto que la Corte avanzó sobre el Senado, solo impidió un acto de piratería política. No puede ser eso una causal de mal desempeño. Admitan que los descubrieron llevándose algo que no les correspondía", sostuvo.

"En el Senado el oficialismo intentó usurpar una banca. Lo que hicieron fue dividir el bloque en dos y quedarse con 3 de los 4 miembros. No es cierto que la Corte avanzó sobre el Senado, solo impidió un acto de piratería política", afirmó el referente radical.

En este sentido, Negri concluyó que "no puede ser causal de mal desempeño si te descubren jugando a las escondidas llevándote lo que no es tuyo", afirmó el referente radical.