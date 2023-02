Lapidario análisis de un sindicalista de peso sobre la figura presidencial de Alberto Fernández

El líder del Sindicato de Canillitas y secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, Omar Plaini, catalogó de "debilidad" los dichos del presidente Alberto Fernández ("yo sé con quién puedo gobernar y con quién no") sobre su disputa con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

"Que el máximo responsable del Ejecutivo Nacional no esté conforme con su equipo de Gobierno es una debilidad", expresó.

Sobre el llamado a una mesa electoral con todos los integrantes a nivel nacional del Frente de Todos (FdT) por parte del presidente Alberto Fernández, titular también del PJ, Plaini afirmó que "el primer punto que debería tratar esa mesa, si se conforma, es la proyección que hoy tiene el peronismo a través de la vicepresidenta Cristina Kirchner, mientras que consideró que "está proscripta por la Justicia" por lo que el peronismo también.

"¿Cómo te sentás vos a discutir candidaturas si la representante principal está proscripta?", afirmó en diálogo AM 990.

Consultado por la posición del presidente al respecto, dijo que "deberá responderlo él" y pidió definir "una orientación conceptual porque uno de los mayores problemas del frente son las contradicciones", lo que indicó que "llevó a perder la elección de medio término".

En cuanto a los problemas del país, para Plaini "el primero es que no se respetan los poderes, porque hay una Justicia que se ha politizado y no mide con la misma vara a todos los actores de la sociedad" por lo que "no te garantiza la independencia de poderes".

Luego, mencionó que "el otro tema preocupante es la inflación" aunque dijo que "es cierto que recibimos un país gobernado por el FMI" y la atribuyó la responsabilidad al gobierno de Mauricio Macri.

"Hoy hay sectores en la Argentina que no llegan a fin de mes, que dependen de los comedores populares", aseguró. En ese sentido, explicó que "hay un país en dos velocidades", donde destacó "el avance de la obra pública", pero alertó que "la realidad es que con este proceso inflacionario el que termina perdiendo siempre es el poder de compra de los salarios", un punto clave "para la ciudadanía a la hora de ejercer el voto".

El sindicalista, cercano al camionero Pablo Moyano y a sectores del PJ Bonaerense liderados por el diputado Máximo Kirchner, por otro lado, dijo "que tarde o temprano tenemos que discutir la Constitución Nacional".

"En un mundo donde hay una concentración brutal, que el 1,2% de las personas concentran casi el 50% de la riqueza mundial hay cuestiones de fondo que es inevitable que las discutamos porque siempre vamos a estar en minoría", marcó.