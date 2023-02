Cuántos mendocinos podrían jubilarse si terminan las peleas y se normaliza la actividad en el Congreso

La fuerte disputa entre el Frente de Todos y la oposición en el Congreso de la Nación, principalmente por el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema -impulsado por el oficialismo-, frenó el tratamiento de la ley de Pago de Deuda Previsional en la Cámara de Diputados. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Según precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), cerca de 800 mil residentes en todo el país no podrán acceder a su jubilación en 2023 en caso de que no se sancione la Ley de Pago de Deuda Previsional. De esa cantidad, 29.000 personas son de Mendoza, informaron desde el organismo conducido Carlos Gallo en la región Cuyo.

La iniciativa tuvo media sanción en el Senado en junio de 2022 y una de las principales autoras fue la senadora nacional mendocina del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti. La misma también contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos los períodos faltantes.

La camporista Marisa Uceda -también mendocina- es quien preside la comisión de Previsión y Seguridad Social en Diputados, que este jueves realizó una reunión informativa. De la misma participó la titular de Anses, Fernanda Raverta, quien expuso frente los presentes e insistió en que se permita acceder al debate. Juntos por el Cambio no asistió debido a que no se trataba de un encuentro meramente formal por el hecho de que ya fue emitido el dictamen.

“No pedimos que alguien vote en contra de sus ideas, sino que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto (...) No es una necesidad que le viene bien al gobierno o a la Anses, es algo que les viene bien a los argentinos”, remarcó Raverta.

uD83EuDD26uD83CuDFFB??? Lamentablemente los miembros de la comisión que responden a la bancada de Juntos por el Cambio no se presentaron a trabajar, una vez más en una actitud irresponsable y con el claro objetivo de obstruir el funcionamiento del Congreso.

uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/0wObN04bbA — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) February 1, 2023

El proyecto ya obtuvo dictamen en comisión en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en noviembre del 2022. Por lo tanto, el único paso a seguir es que se habilite el debate en el recinto, lo cual desde la oposición

El Frente de Todos necesita del respaldo de cuatro integrantes del Interbloque Federal para poder llegar al quórum de 129 diputados. Ambos deben negociar para poder avanzar y evitar que en el medio queden temas judiciales que generen discordia.

Ante la amenaza de que no se consiga el quórum necesario, Raverta aseveró en declaraciones radiales que no descarta que se proceda a través de un decreto. “Es algo que estamos evaluando, aunque no es sencillo. Seguiremos profundizando con creatividad e inteligencia para ver cómo hacemos. Es muy importante que podamos permitir que los argentinos puedan pagar su deuda y tener una jubilación”, dijo a Radio 10.