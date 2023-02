En la cumbre del PRO bonaerense de Olavarría no se puso ninguna regla para las PASO

El viernes pasado se vieron las caras en la Ciudad de Olavarría, por primera vez en el año, los referentes bonaerenses del partido fundado por Mauricio Macri con la mirada puesta en mostrar unidad en la interna -algo que el PRO no tiene aceitado, como sí sus socios del radicalismo- frente a la contienda electoral que podría dejar muchos heridos en el camino.

Como informamos en la nota del viernes, del cónclave en el coqueto quincho del complejo turístico “Rincón Soñado” de la localidad olavarriense de Sierras Bayas participaron el titular del PRO bonaerense, cuatro de los cinco precandidatos a gobernador, la mayoría de los intendentes, legisladores y referentes de los “Sin Tierra”.

Llamó poderosamente la atención que en el encuentro no estuvieran presentes las dirigentes mujeres (Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, y la Senadora provincial Daniela Reich, vicepresidente del partido), ni que hayan replicado el encuentro en redes sociales.

Los participantes del cónclave dieron los primeros pasos para diagramar estrategias que permitan mantener municipios, recuperar los perdidos en el 2019, sumar nuevos distritos y representantes en la Legislatura provincial y derrotar a Kicillof con un candidato amarrillo, algo que daría al candidato/a presidencial el aire necesario, no solo para ganar las elecciones presidenciales, sino para gobernar el país. Bien es sabido que es muy difícil la gobernabilidad con la provincia de Buenos Aires en contra.

Entre otros temas, los intendentes plantearon que en los distritos gobernados por el PRO no haya internas locales e ir a las PASO con el esquema de la “Y”, algo que del sector de Patricia Bullrich puso en duda. También hablaron del esquema de listas cruzadas y que, de los cinco precandidatos a gobernadores del PRO, solo van a quedar dos en la interna para disputar quien va a ser el candidato amarrillo que enfrente a Kicillof por el Sillón de Dardo Rocha.

El próximo encuentro de los referentes del PRO en la provincia de Buenos Aires será dentro de aproximadamente 15 días en la Ciudad de La Plata.

En diálogo con MDZ, Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y precandidato a gobernador bonaerense por el espacio de Patricia Bullrich, afirmó que en la cumbre PRO de Olavarría no se puso ninguna regla. “Planteamos que cada candidato a presidente iba a tener sus candidatos a gobernadores.”

En cuanto al pedido de algunos intendentes amarillos de ir a las PASO con el esquema de la “Y”, el precandidato a gobernador afirmó que “Patricia y Horacio ya dijeron que hasta abril no se iba a hablar del tema de la” Y”, cada uno va ir con sus candidatos, y agregó que "si algún intendente quiere ir con la “Y” o con la “V” se la va a tener que ganar. Cada candidato a presidente y a gobernador se tiene que sentir cómodo con ese candidato a intendente, ese fue el mensaje”

“Una cosa es que juegue el radicalismo con un candidato fuerte, que era la hipótesis de hace tiempo, cuando Mauricio quería ir por esos carriles, y otra cosa es ahora. Aun jugando el radicalismo, puede haber dos candidatos del PRO en un mismo municipio”, agregó Iguacel.

Al ser consultado por MDZ si los tres candidatos de Patricia Bullrich al Sillón de Dardo Rocha se van a enfrentar en las PASO, el Intendente de Capitán Sarmiento confirmó que a la interna va a ir solo uno de ese espacio. “Tenemos un acuerdo entre nosotros tres de cómo vamos a definir al candidato, es algo que no vamos a divulgar ahora. Esta más que claro entre los tres, que al que elijamos como candidato para representar el espacio de Patricia en la provincia de Buenos Aires lo vamos a acompañar y apoyar”.

Sobre las fórmulas cruzadas, Iguacel explicó que “no significa que vaya a ser candidato y vice de un partido y de otro. Puede ser que sean cruzadas en la Legislatura y en los Concejos Deliberantes. Las listas no van a ser puro PRO o puro radicales, se amalgaman entre las distintas listas de todos los partidos que representan a JxC”, y añadió que “más adelante, cuando estén definidos los candidatos, se verá caso por caso”.

Por otra parte, uno de los legisladores que participó de la cumbre amarrilla, de los llamados “Sin Tierra”, habló en off con MDZ sobre lo que le espetaron a los intendentes: “Les expusimos las posibilidades reales que tienen y lo que pueden perder si se hacen los locos”.

“Básicamente, les dijimos: ‘acá muchachos hay una elección presidencial. Los que pueden perder son ustedes, sean inteligentes y gánense el lugar’, y añadió que "algunos intendentes todavía tienen que entender que se tracciona de arriba hacia abajo y que se terminó eso de que son ellos los que arrastran. Ese verso ya no se lo come nadie”, afirmó el legislador

El sin tierra remarco, como si fuese una espina clavada en el talón, que “en el encuentro había intendentes que no recibieron a un candidato a presidente para no quedar mal, y ahora piden la “Y” porque no quieren perder el poder”, para agregar que “tienen que entender que no generan confianza, ahí es donde van a poner un candidato a intendente que cuide la boleta. Por eso digo, si se hacen los locos, pierden. Se puede colar por el medio otro candidato del PRO, ¿cuál es el riesgo? Si son del mismo partido. La gente va a elegir entre dos precandidatos del mismo espacio quién quiere que sea el candidato en su municipio. Para eso son las PASO.”

“Si pierden van a tener que acompañar. El riesgo está en la general, no en la interna. Repito, todos sabemos que el arrastre lo tiene el candidato a presidente, el resto fortalecemos acompañando”, sostuvo el legislador que quiere ser candidato a intendente por su distrito.