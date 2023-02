Por qué Patricia Bullrich y Cristian Ritondo quieren candidatos propios en los distritos que maneja el PRO

“Nosotros preferimos llevar a nuestros candidatos en los municipios que gobierna el PRO para asegurarnos la logística y la fiscalización en las PASO”, confiesa a MDZ un referente territorial que milita en ala dura del partido amarillo. Obviamente, quienes gestionan se oponen terminantemente a que dirigentes de su propio espacio los desafíen en su territorio. Ellos se aferran a la "Y" para sumar votos de Horacio Rodríguez Larreta y también de Patricia Bullrich.

La falta de acuerdo quedó evidenciada en la última reunión de jefes comunales amarillos que se realizó el jueves en La Plata. Más allá de la larga amistad que los une, Diego Santilli y Cristian Ritondo se chicanearon mutuamente y defendieron a capa y espada posturas irreconciliables. El candidato larretista fue la voz de la mayoría aplastante de alcaldes que juegan detrás de su candidatura. Cuida sus intereses porque sabe que ellos le pueden garantizar el éxito en la primaria. El presidente del Bloque de Diputados se aferra al discurso de dale más volumen territorial al partido y de paso le vino bien el elogio de Mauricio Macri a la competencia. Aunque en verdad tanto a él como a los armadores de Bullrich lo que más les importa es “quien me cuida la boleta”.

“Que un intendente que juega para Horacio lleve también nuestra boleta no nos da ninguna tranquilidad porque igual le van a exigir un triunfo y, si no tenemos tropa propia, no la van a poner en los cuartos oscuros”, confiesan en privado aquellos que militan en contra del jefe de Gobierno porteño.

“La Y griega es la mejor forma de quedarte sin fiscales propios, ellos se encargan de todo y te duermen con los resultados por más que haya distritos donde Patricia mida mejor que Horacio”, agrega con desconfianza un operador de la presidenta del PRO.

De los veinte territorios gobernadores por el PRO como Vicente López, Tres de Febrero, Lanús, La Plata, Campana, San Nicolás, Junín, Pergamino, 9 de Julio, General Pueyrredon, Pinamar, Bahía Blanca, Azul, Olavarria, Capitán Sarmiento, Dolores, San Antonio de Areco, Ramallo, Lobos y Carmen de Patagones, solo Nestor Grindetti, Martín Yezza y Javier Iguacel están alineados con Patricia Bullrich. Por ahora Hernán Bertellys (Azul) juega con Ritondo y Guillermo Montenegro se muestra neutral.

Un caso aparte es San Nicolás donde los hermanos Passaglia, al frente del distrito cabecera de la Segunda Sección Electoral, provienen del peronismo y aún no tienen claro con quienes se van a alinear. Son de JxC pero no están dentro del PRO. Algo similar ocurre con Jaime Méndez de San Miguel, municipio que lidera Joaquin De la Torre, quien está jugando abiertamente a favor de Bullrich.

Por ahora la presidenta del PRO viene impulsando al senador provincial Juan Pablo Allan como rival de Garro en la Octava. Seguramente van a seguir apareciendo más postulantes que desafíen a los jefes comunales del PRO. Ritondo, por su parte, logró incorporar al jefe de comunal de Azul y prepara al exsenador provincial Dalton Jauregui como desafiante en Olavarria del larretista Ezequiel Galli.

Esta movida logró desestabilizar el polo de poder en la Séptima Sección que lideraban anos alcaldes, actualmente enfrentados. Desde el bullrichismo también negocian con los candidatos radicales de Evolucion que aparecen con chances de competirle a Pablo Petrecca en Junín y a Mariano Barroso en 9 de Julio. La granja bonaerense del PRO luce cada vez más alborotada.