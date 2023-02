La resolución de la crisis porteña de Juntos por el Cambio mostrará hasta dónde está dispuesto a llegar Rodríguez Larreta

Con la oficialización de su candidatura presidencial, en el mundo PRO sostienen que ahora Horacio Rodríguez Larreta deberá resolver la crisis más grave que está latente en el distrito que gobierna. Probablemente tendrá que tomar la decisión más difícil de esta campaña electoral: a quién va a apoyar en las PASO como sucesor en el cargo que detenta. En este escenario aparecen Mauricio Macri y su primo Jorge, Martín Lousteau y Patricia Bullrich. Una incógnita que tiene paralizados de alguna manera los armados territoriales bonaerenses.

“Se va a mantener neutral dejando que todos corran. Y se verá cómo llegan los cuatro precandidatos del PRO al momento que haya que decidir y, el que mejor esté en ese momento, será el candidato a enfrentar a Lousteau en las PASO de Juntos por el Cambio”, asegura una fuente muy cercana al jefe de Gobierno porteño. Por ahora el preferido en la calle Uspallata parece ser el ministro de Salud, Fernan Quirós. También en el larretismo miran con simpatía a Emanuel Ferrario, presidente de la Legislatura porteña y virtual vicejefe de Gobierno por la renuncia a ese cargo de Diego Santilli. También sigue en carrera la titular de la cartera de Educación, Soledad Acuña.

Según fuentes cercanas a Larreta, Quirós empieza la semana que viene a consolidar su candidatura con su propio equipo luego de su anuncio formal de postularse electoralmente. Los voceros del larretismo discrepan sobre el futuro del ministro de Salud como candidato. Unos creen que todavía no empezó a mostrarse en campaña con sus “atributos y empatía con la gente”, otros creen que la falta acritud para una pelea tan complicada. Mientras que la apuesta por Ferrario pasa por su perfil joven, ideal para pelearle votos a Javier Milei. Eso sí, se escuchan algunos reparos por su amistad con María Eugenia Vidal, quien está lejos de la sede gubernamental porteña.

Mientras tanto, Jorge Macri se prepara para ser el único candidato del PRO para las PASO para enfrentar a Lousteau. Se sabe que además del apoyo de su primo Mauricio Macri, también ha logrado el aval de Patricia Bullrich, fotografía que le costó una crisis con Rodríguez Larreta. En su entorno aseguran que la relación está mejor y que “el tema de los apoyos se va a definir más adelante, seguramente dependerá de cómo se termine definiendo el escenario electoral”. Los números de la opinión pública muestran al ministro de Gobierno de CABA consolidado en todas las comunas y sacándole una gran distancia al resto de sus competidores del PRO. “Será cuestión de tiempo porque Jorge se va a ir quedando con todo el voto propio y no creo que ninguno de ellos quieran hacer un papelón, va a haber mucha rosca hasta el cierre de listas”, dicen sus voceros.

También se entusiasman con un eventual desdoblamiento de los comicios porque Rodríguez Larreta no va a estar en la boleta y tampoco Milei. Paradójicamente, Lousteau también quiere lo mismo y espera que la neutralidad del jefe de Gobierno se mantenga incluso en las primarias. Ahí es donde debe aparecer el candidato presidencial para administrar el conflicto.

Los larretistas aseguran que “Horacio le garantizó a Mauricio en Cumelen que va a trabajar para que el sucesor sea del PRO, pero evitó ponerle nombre y apellido”. No piensan lo mismo cerca del ex presidente, quien espera que Larreta elija a su primo. Para algunos es la última bala que mantiene el jefe de Gobierno para negociar con Macri. Pero se trata de una jugada que puede generar una crisis con el radicalismo.

También hay teléfono descompuesto en las charlas entre Larreta, Lousteau y Emiliano Yacobitti. Los radicales aseguran que tienen el compromiso de la neutralidad. “Venimos negociando una alianza nacional para realizar su candidatura presidencial y lo menos que esperamos es que no nos juegue en contra en la campaña”, aseguran cerca del senador porteño. Si no hay alguna tregua, la dirigencia de la UCR a nivel nacional con Gerardo Morales a la cabeza caminará la Capital junto a Lousteau en un clima de tensión que no es el mejor para la unidad de JxC.