En la antesala al lanzamiento de Larreta, Mauricio Macri se mostró con María Eugenia Vidal

En plena carrera electoral, la diputada nacional y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal inauguró su búnker de campaña en Retiro y se mostró acompañada de Mauricio Macri.

La exgobernadora bonaerense logró la foto con el expresidente y referente del PRO, el mismo día en que Horacio Rodríguez Larreta --otro de los referentes partidarios- lanzará su candidatura presidencial.

"Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores", expresó Vidal en sus redes sociales.

Por su parte, Macri también compartió el encuentro que mantuvieron y elogió su compromiso: “Hoy estuve en las oficinas de campaña de María Eugenia, donde compartimos nuestras preocupaciones sobre el difícil momento que estamos pasando en Argentina. A pesar de todo, ambos sentimos un optimismo esperanzador acerca del cambio que se aproxima. Es alentador saber que contamos con competidores comprometidos y serios como ella”.

Durante la recorrida, Vidal y Macri conversaron con el equipo de trabajo de la diputada nacional sobre los distintos problemas sociales y económicos que atraviesa el país y repasaron las principales medidas en las que trabaja la diputada y sus asesores.

María Eugenia Vidal afila sus planes de cara a las elecciones

El comando de campaña de Vidal cuenta con oficinas, salas de reuniones y centro de cómputos, desde donde trabajarán sus asesores y equipos técnicos nacionales en los diversos ejes de campaña que prepara la diputada nacional de cara a la contienda electoral nacional.

La exgobernadora Vidal inició durante el 2022 una gira por todo el país, visitando las ciudades capitales y pueblos más chicos de cada provincia, lleva recorridos más de 50 mil kilómetros, en las últimas semanas volvió a Córdoba y La Pampa y se espera para los próximos días su visita a Santa Fe donde mantendrá una agenda vinculada a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico sumado a encuentros con los principales referentes de Juntos por el Cambio.