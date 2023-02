El funcionario del Gobierno nacional que quiere ser intendente de Guaymallén

Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, está lanzado como precandidato a intendente de Guaymallén en representación del peronismo. El funcionario de la cartera conducida a nivel nacional por Raquel Kelly Olmos forma parte de -hasta el momento- una larga lista de dirigentes justicialistas que quieren recuperar la comuna gobernada por el radicalismo hace 8 años. En diálogo con MDZ, Navarro se refirió a sus ejes de campaña y a la imagen de su partido en el departamento tras la "mancha" ocasionada por el ex jefe comunal Luis Lobos, preso por delitos de corrupción.

En Guaymallén ya se anotaron para llegar a la conducción dirigentes peronistas como Rafael Moyano, Natalia Vicencio, José Pozzoli, Victoria Panero, Gastón Aparicio y Daniel Scaloni. Todos con el anhelo de recuperar el territorio, pero con algunas diferencias puntuales. En ese sentido, Navarro expresó: "Que hayan tantas voluntades no implica que no haya capacidad de diálogo y de construcción de consensos. La expresión de voluntad es algo genuino de quien aspira a estar en una gestión municipal, quien tiene una vocación por la política y de quien está en diferentes lugares de gestión. Pero no veo que en eso no haya posibilidad de diálogo, de construcción y de consenso. Sí que creo que tenemos trayectoria de recorrido distinto y que indudablemente va a haber un proceso de construcción sobre todo porque la boleta única indica que un gobernador puede llevar solamente dos concejales. Ese panorama también va a estar muy atado a lo que pase en la definición de quiénes van a ser los candidatos a gobernador. Me parece que es, previo al cierre de lista, una expresión concreta de la voluntad de ese hecho. Nosotros, la verdad, es que en marzo del año pasado empezamos a decir que tenemos vocación, voluntad, capacidad y equipo para ser candidatos del peronismo en Guaymallén".

En lo que respecta a la precandidatura a gobernador por parte de Martín Hinojosa, quien hasta el momento es el único dirigente del Frente de Todos que dio el primer paso, Navarro lo definió como "un productor que también ha estado en distintos espacios de gestión".

"A mí me parece que es un buen candidato a gobernador por el peronismo y que está a cargo de lo que sería la Intendencia del Vino, que no solamente tiene competencia en Mendoza, sino en todas las provincias que tienen el cultivo de la vid o la producción vitivinícola. Me parece que ha hecho una gestión muy importante en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que le ha permitido el diálogo con distintos actores y una visibilización de gestión. Por lo tanto, yo aplaudo esa vocación y esa decisión de querer participar políticamente en la próxima elección", aportó.

Martín Hinojosa es el único precandidato a gobernador del peronismo.

El caso del exintendente Luis Lobos, condenado a prisión por hechos de corrupción durante su administración frente a la comuna, es en la actualidad una de las espinas que tiene el peronismo y, a su vez, la carta que utiliza el radicalismo a la hora de discutir.

Sobre ese punto, Navarro reflexionó: "Tenemos una certeza y es que no fuimos parte de eso y no estuvimos en esa gestión. Es parte de la historia. No tenemos que andar ni defendiendo ni criticando ese momento. Somos una nueva generación que tiene un modo de proceder y trabajar diferente al de ese último intendente. Siempre digo que nuestra mejor propuesta es lo que es, lo que somos y lo que hacemos. Hemos trabajado en la formación de equipo, que generacionalmente ya no somos jóvenes, digamos, somos sub 40, pero que ya no somos jóvenes en sentido estricto, que tenemos experiencia de gestión, una trayectoria y que tenemos referencia a otras intendencias de gestión peronista que han sido exitosas, transparentes, como puede ser la de Martín Aveiro en Tunuyán, Alejandro Bermejo y Matías Stevanato en Maipú, Flor Destéfanis en Santa Rosa, Fernando Ubieta en La Paz... Gestiones que son impecables. Eso también nos pone en una vara en la que no necesitamos hacer referencia a esa historia reciente del peronismo".

Y siguió: "Hoy hablar de corrupción y transparencia cuando vemos algunas situaciones concretas que están pasando en la Municipalidad de Guaymallén, la verdad es que hay una victimización que hace la gestión actual sobre el pasado, que se cae por su propio peso cuando uno ve lo que sucede. Entonces nuestra agenda es propositiva. Es el Guaymallén que viene en términos de desarrollo y de modernización, que vemos se ha quedado retrasada respecto a municipios vecinos".

Luis Lobos fue intendente de Guaymallén entre 2013 y 2015, cuando Alejandro Abraham dejó el puesto para convertirse en diputado nacional.

En tanto, acerca de su relación con las figuras de peso del PJ en la provincia, como la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, subrayó: "Hay funcionarios más cercanos a las distintas expresiones y a la diversidad del peronismo. Me parece que la mejor carta de presentación en ese sentido es lo que uno hace, Nosotros tenemos una gestión concreta que es en la representación del Ministro de Trabajo de la Nación en Mendoza y la verdad es que hemos completado un montón de cosas. A mí quien me propuso para hacerme cargo de la delegación del Ministerio de Trabajo fue Alejandro Bermejo, con quien tengo muy buena relación. Trabajamos mucho en común. Permanentemente estamos intercambiando en su tarea legislativa o lo que es la gestión, ideas, proyectos. Me siento muy acompañado por él. Después, por el proceso mismo del trabajo que venimos desarrollando, Anabel Fernández Sagasti cuando da el cierre de lista de las legislativas en 2021, ella me llama y me propone acompañar la lista de diputados nacionales en 5º lugar. Para mí es un orgullo".

"Para los que estamos en esto ese tipo de reconocimiento de verdad que es un orgullo enorme. Sobre todo porque nuestra carta de presentación siempre ha sido el trabajo. Y ahí Anabel me dijo cosas para poner en la campaña cuestiones propositivas que tienen que ver con el trabajo, con lo que venimos haciendo y algo que tenga que ver más con lo con lo propositivo que con la chicana. Por otro lado, mi presencia en Guaymallén, que obviamente el municipio más poblado y todo lo que se puede hacer en términos de representación política es muy importante", comentó

Natalia Vicencio, diputada provincial identificada con el núcleo más duro del kirchnerismo, es una de las precandidatas que pisa fuerte en el departamento. Ante la pregunta de si podría existir mayor inclinación o un posible favoritismo hacia la legisladora, declaró: "Yo no veo que haya una definición en ese sentido. Me parece que es un buen momento para que cada uno pueda demostrar quién es, qué hace, cómo lo hace. Obviamente que dentro del peronismo. Quien tenga las mejores condiciones para representar a Guaymallén será el candidato o la candidata".

Ejes de campaña

Navarro también hizo mención a algunos de sus ejes de campaña. "Uno de los ejes es el de modernización y de desarrollo vinculado a todas las políticas de innovación. Si uno mira los municipios vecinos de Guaymallén, advierte la pérdida de liderazgo y de protagonismo en el área metropolitana en relación a los municipios que están a sus costado", puntualizó.

Y añadió: "Por otro lado, lo que hace a la cultura y al deporte. Es una deficiencia muy importante por la cantidad de clubes que hay. Respecto al fortalecimiento del empoderamiento de los clubes barriales, los clubes más grandes, las uniones vecinales, los centro de jubilados. Para nosotros es clave en Guaymallén en términos identitarios. ¿Cómo lo traducimos en lo concreto? El centro cultural más grande del Oeste argentino está en Guaymallén. Es de primerísimo nivel y está devaluado. Se puede pensar la territorialización de Le Parc desde propuestas que tengan que ver con industrias culturales, con la economía del conocimiento vinculada a la generación de nuevas patrias culturales, promoción de artistas locales... Bueno, ahí hay algo que pareciera que es secundario en términos de una gestión municipal, pero tiene que ver con pensar la trayectoria de los chicos y las chicas del departamento".

"Otro eje que es clave -y que es indirectamente proporcional- es los altos costos de las tasas municipales. Son las tasas más altas de la provincia en comparación a los municipios del área metropolitana con servicios que son altamente ineficientes. Si uno analiza la relación de los montos de las tasas municipales con la calidad de la gestión municipal, ahí vemos que hay algo que implica básicamente una negligencia del equipo de gestión", dijo el precandidato.

Al ser consultado por la obra pública, manifestó: "Cómo hacer una agenda propositiva y no caer por ahí en reducir los análisis solamente a la crítica, ¿no?... Pero en este caso, la crítica se visibiliza por sí sola. Vas por las calles de Guaymallén y te das cuenta que pareciera que está en un Rally Dakar. Es una realidad. Si transitás por el barrio Santa Ana, es una obra que va cumplir ocho años de gestión y que nunca termina. O sea, hay algo ahí que en siendo bondadoso es simplemente inoperancia para la gestión de la obra pública. Siendo sospechoso, aquello que construyen y rompen sin terminar, indudablemente hay algo para sospechar en términos de transparencia...".

En torno a las temáticas de Salud y Seguridad, aportó: "Hicimos una consulta ciudadana en los 21 distritos y uno de los reclamos es el deterioro de los centros de Salud. El municipio debe tener un rol de fortalecimiento y de garantizar la buena atención. Otra cosa que apareció es el liderazgo de la comuna para la gestión de la seguridad. Si bien tiene competencia provincial, hay un conjunto de tareas que hacen a la prevención situacional y ambiental del delito para garantizar las condiciones y que el delito sea más difícil de efectivizarse. Cada vez que el intendente ha hablado sobre el tema dice que es responsabilidad de la provincia. El municipio debe tener liderazgo para decir 'las competencias provinciales se tienen que cumplir en mi localidad'".