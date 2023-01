Martín Hinojosa: “Estoy sorprendido por el apoyo de varios sectores a mi precandidatura a gobernador"

Cuando Martín Hinojosa pasaba por enfrente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura, deseaba ocupar el máximo cargo de ese organismo. Lo logró hace casi tres años. Se trata de un puesto añorado para un productor vitivinícola con trayectoria política. Pero el último jueves del 2022, decidió lanzarse como precandidato a gobernador por el PJ. En diálogo con MDZ habló de los desafíos de instalar su nombre en un año cuya herramienta electoral es la boleta única y requiere que la ciudadanía lo reconozca. Además, se refirió a la decisión de los intendentes peronistas de adelantar los comicios y de los apoyos que recibió luego de lanzar su precandidatura.

Sostiene que no cree “en la grieta” y que la gente necesita “que se la escuche”. Propone un plan de obras públicas y asegura que Mendoza tiene un déficit habitacional. Se mete con temas polémicos: pretende un plebiscito para discutir la minería.

-¿Por qué decidió lanzarse como precandidato a gobernador?

-Creo que cuando empezás a trabajar en el sector público, si bien yo tengo un pasado y un presente en el sector privado, te das cuenta de que a través de la buena política se pueden transformar las cosas. Durante mi carrera profesional he pasado por distintas áreas de lo público y de lo privado y he tenido la posibilidad de trabajar en los dos lados del mostrador, conocer las necesidades de las pymes (pequeñas y medianas empresas); conocer las necesidades del productor, yo soy productor. Además, conocer al sector público. Ese conocimiento ha ido creciendo a medida de que he estado participando en distintos sectores, eso me ha ido dando las ganas de transformar las cosas. Creo que hay que animarse a hacer cambios y una mejor provincia. A través del peronismo, creo que se puede transformar y cambiar.

-¿Qué se tiene que transformar y cambiar en Mendoza?

-Mendoza tiene muchos problemas y uno de los puntos que nosotros vemos es la falta de diálogo, la falta de consenso. Vemos que no se logra sentarse en una mesa sentarse a discutir a pesar de las diferencias. Esto debería ser algo lógico y de sentido común. Somos parte de una dirigencia que cree que eso se puede hacer, sino hablamos mucho y hacemos poco. A mi me gusta escuchar, no aislarme de la realidad. Estoy todo el tiempo en contacto con los productores, eso te da otra dinámica. En esa posibilidad de no aislarte entendés que muchas veces la política se queda discutiendo de la política y la gente va por otro lado, tiene otras necesidades y problemas. Quiero ser un gobernador que escuche y que esas soluciones sean para los mendocinos y a favor de ellos, independientemente del partido que sea.

-Su candidatura, ¿Es apoyada por un sólo sector del peronismo?

- A mi me ha sorprendido gratamente los apoyos que he recibido en estos días de varios sectores del peronismo, entre ellos intendentes y referentes importantes del peronismo. También me ha llamado la atención el respaldo de entidades que están fuera de lo partidario, cámaras y representantes importantes de la fuerzas vivas que han acercado su apoyo tanto público como privado.

-Los intendentes peronistas van a desdoblar las elecciones, ¿Esto puede complicar la elección provincial para el PJ?

-Los intendentes pueden tomar esa decisión, forma parte del juego de la política. Para recuperar Mendoza hay que pensar en la provincia. Hay que tener las ganas y centrarse en los problemas de Mendoza. A partir de ahí ser una buena opción,que estoy seguro que lo vamos a ser, para volver a gobernar la provincia. Seguir como estamos es no cambiar nada. Pero tenemos que transformar Mendoza, ser la provincia que éramos, ser líderes de la región, sentirnos orgullosos de ser mendocinos. El informe de la Cepal indica que de atrás para adelante somos la tercera provincia que menos creció en los últimos 15 años. Quienes participamos en política tenemos una deuda.

-Es muy posible que el precandidato a gobernador del radicalismo será Alfredo Cornejo, ¿Cómo se ve enfrentándolo?

-Sea quien sea el candidato de otro partido, uno tiene que tener en claro qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Hay que respetar las posiciones de cada uno y las intenciones. Pero creo que Mendoza merece un recambio generacional y nuevas formas de poder escucharse. Un ejemplo es lo que hicimos desde el INV, que es un organismo vitivinícola. Hemos logrado concretar 526 casas, con gestión y ganas. Quiero ser gobernador para resolver y no para quejarse. Las casas las haremos en Guaymallén, lo acordamos con el intendente y no por eso porque somos de distintos políticos no lo pudimos hacer.

-Cuando habla de recambio generacional, ¿es una decisión de un sector del PJ o de todos?¿puede haber otros precandidatos a gobernador?

-Cuando hablo de recambio generacional no hablo de excluir. Se aprende mucho de los dirigentes con experiencia, de ex gobernadores, referentes políticos. Hay momentos que algunos protagonizan y otros deben ayudar desde otro lado. Somos una generación que decimos que nos toca ahora protagonizar pero no hablo de excluir a nadie.

- Este año la herramienta electoral será la boleta única por lo tanto la ciudadanía deberá conocer a quién votará ¿Es un desafío instalar su nombre ya que no ha tenido tanta exposición pública como otros precandidatos?

-Es un desafío instalar mi figura pero entiendo que este modelo va a generar que el perfil de quien sea candidato a gobernador va a ser más importante y está bueno que esto pase. Lo que cada uno ha sido como persona y como funcionario, pesará mucho. Eso se hace a fuerza de trabajo y de gestión. Después las personas eligen y entiendo que tenemos que ser la mejor opción para este año.

-¿Cómo ve la situación nacional?

-Compleja. Venimos de una pandemia, una guerra y un gran endeudamiento. Son situaciones que han complicado las cosas y no es fácil resolverlas. Lo otro que veo es que la dirigencia política se está alejando un poco de las necesidades de la gente. Veo la política peleando con la política. Hay otro cambio, otra forma de hacer política que no es sólo confrontar. Hay que tener la capacidad de escuchar lo que no te guste y a partir de ahí las decisiones son más acertadas.

-¿Hay algún dirigente nacional que pueda encarnar esto de salirse de la grieta?

- No quisiera dar nombres. Hay que intentar hacerlo. Veo que la gente que necesita ser escuchada. En mi gestión siempre tengo contacto, eso me permite saber qué está pasando.

-Mencione dos temas que le interese instalar para su campaña para gobernador....

-Debemos lograr tener políticas de Estado y tener dirigentes con la capacidad de escuchar y tolerar. Mendoza, por otro lado, se merece un plan de obras públicas en serio. Tampoco tenemos un plan de vivienda fuerte. El déficit habitacional es monstruoso. Cada vez hacemos menos casas.

-Hay un tema complejo para la gestión de Rodolfo Suarez que es la minería ¿Va a reflotar ese tema si gana?

Es un tema súper complejo. Se necesita consenso social y para eso, por ejemplo se puede hacer un plebiscito. Sin consenso social no se pueden tomar las decisiones. No estoy diciendo que tengo una decisión por sí o por no. Digo que no hay que decir lo que hay que hacer, hay que escuchar.