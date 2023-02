Sorpresa: cuál fue el motivo por el cual José Luis Espert coincidió con Aníbal Fernández

El diputado nacional de Avanza Libertad y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, coincidió con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, luego de que éste último asegurara que "Cristina Kirchner no está proscripta" y que "puede ser candidata si quiere".

"No está proscripta hoy. Uno tiene que hacer, sí es claro, distinciones, porque cuando la definen de la manera que la definieron en una causa que no tiene ningún sentido, por supuesto que le restan oportunidad. Entonces, sí hacen daño a un candidato de esa manera. Lo puedo decirlo con mucha claridad, porque en el 2015 me lo hicieron a mí", aseguró Fernández en una entrevista brindada a Clarín, al referirse a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ante esto, Espert se pronunció al respecto e hizo mención a las expresiones de Fernández "Tiene razón Anibaúl", posteó el economista liberal, fiel a su tono irónico para hablar de dirigentes de otros espacios. Y luego señaló: "Cristina es chorra. Lo dijo la Justicia en primera instancia. Hasta que no sea chorra por sentencia definitiva, la chorra puede competir. Los dementes de La Cámpora mienten. La chorra no está proscripta".

Tiene razón Anibaul. Cristina es chorra. Lo dijo la Justicia en primera instancia. Hasta que no sea chorra por sentencia definitiva, la chorra puede competir. Los dementes de la Campora mienten. La chorra no está prospcripta. https://t.co/FgNn92h3wA — José Luis Espert (@jlespert) February 19, 2023

En tanto, el ministro Fernández agregó sobre la situación judicial de la vicemandataria: "Depende de lo que quiera hacer ella. Si ella quiere ser candidata, nadie le puede decir que no. Fue dos veces presidenta de la Nación, es el cuadro más importante que pueda haber tenido la política argentina. Nadie le puede decir que no. En todo caso, deberá competir con el presidente".