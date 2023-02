Lanzado a la campaña electoral, Alfredo Cornejo le marca la cancha a los gremios

Tras oficializar su precandidatura a gobernador, Alfredo Cornejo se lanzó de lleno a la campaña de cara a las próximas elecciones provinciales y este jueves encabezó un encuentro que reunió a “trabajadores sindicalizados” que respaldaron su postulación. El senador nacional dio un discurso en el que le marcó la cancha a la dirigencia de los gremios estatales, con quienes mantuvo un fuerte enfrentamiento mientras fue mandatario provincial.

El encuentro tuvo un condimento extra, ya que tuvo lugar en Luján de Cuyo, territorio gobernador por el PRO y donde tiene una fuerte influencia el diputado nacional Omar De Marchi, con quien la UCR viene manteniendo un crudo enfrentamiento en el marco de la interna oficialista.

Entre los dirigentes oficialistas que dijeron presente estuvieron el senador provincial Martín Kerchner; los concejales Carlos Sala (UCR) y Cecilia Páez (Pro); el presidente del comité radical departamental, Leonardo Gómez; los dirigentes Rubén y Roberto Infante, y por el socialismo, Marcelo Morfot. También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, “Peti” Lombardi, Julio Totero de Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza y Ernesto Mancinelli y Alejandro Verón por Libres del Sur.

Cornejo recordó su paso por la gobernación y agradeció el apoyo que está recibiendo en esta nueva apuesta por volver a conducir el Poder Ejecutivo provincial: “Vengo porque creo que con política podemos hacer las cosas mejor aún y generar las condiciones para igualdad de oportunidades”.

Explicó que para avanzar en los cambios y mejoras que necesita la provincia, necesita de “los buenos sindicalistas, los buenos empresarios y buenos políticos”. “En el Frente Cambia Mendoza hemos convocado a los mejores y a los dirigentes que han querido. Hay reglas para sus ambiciones personales: hay PASO, se gana o se pierde, y todos vamos adelante”, expresó.

“Nosotros tenemos un claro objetivo de unidad y pertenencia al Frente Cambia Mendoza”, sostuvo en su discurso Alejandro Pradal, secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales de la provincia en representación de todos los trabajadores sindicalizados que militan en los partidos de Cambia Mendoza.

También acercaron lineamientos para adecuar el sistema tributario, apoyar a las pymes y a emprendedores, promover mejores ámbitos laborales y la redirección de recursos para garantizar trabajo digno, entre otras propuestas que nos indican que estamos en el camino correcto. pic.twitter.com/FFud83URxr — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 17, 2023

“Por eso hoy estamos en Luján de Cuyo, porque los trabajadores entendemos que Alfredo sintetiza los objetivos y las acciones que queremos como ciudadanos de Mendoza y como trabajadores para los próximos cuatro años”, agregó Pradal. “Si algún dirigente tiene alguna pretensión personal, esas cuestiones se deben dirimir dentro del Frente, para eso están las PASO para competir”.

Un fuerte mensaje a los gremios

El precandidato oficialista a la Gobernación fue contundente al decir que los sindicatos deben cumplir un rol importante en “la batalla cultural que se está desarrollando”. En esta línea, instó a los presentes a “tener un diagnóstico común y propuestas que vayan cambiando las mentalidades, fundamentalmente hoy que vuela la información a través de múltiples canales”.

Al mismo tiempo, pidió transmitir esperanzas y habló de la importancia de tener autoridad. “A mí me tildan de autoritario. No es así, yo ejerzo la autoridad, que es muy distinto”, afirmó. Explicó que “autoritarismo es no estar sujeto a leyes y yo siempre estuve sujeto a leyes. Ni denuncias tengo. Las sociedades anhelan, demandan y necesitan autoridad. No quieren que les restrinjan su libertad y desde ese lado también estoy”.

En cuanto a la generalización que “algunos alimentan sobre que todos los políticos y sindicalistas son iguales, lo único que hace es favorecer a los que realmente son corruptos, a los que hacen las cosas mal. Por eso es importante generar expectativas sobre bases sólidas y concretas. No hagan promesas que no se puede cumplir”.

A propósito de su pedido de que haya un “buen sindicalismo” y sin discursos contradictorios, Cornejo cuestionó lo que llamó “la doble vara del SUTE, donde las mujeres kirchneristas de ese sindicato cuando fue el escándalo de la UCIM, con denuncia incluida, no dijeron ni ‘pio’. Esa doble vara le hace daño a la gente. Debe haber una única vara que es mejorar la educación”.

La agrupación “Trabajadores Radicales de Mendoza” reúne a estatales sindicalizados que responden políticamente al liderazgo de Cornejo y que han expresa interés en participar de acciones “indispensables para recuperar la cultura del trabajo por sobre la práctica sistemática del asistencialismo clientelar y los privilegios sectoriales”.

Entre sus propuestas plantean adecuar el esquema tributario para terminar con el ahogo que sufren los emprendedores, apoyar a las pymes, establecer límites a la litigiosidad laboral y promover ámbitos de mediación extrajudicial para litigios laborales.

También reclaman por la conformación de cuerpos de delegados gremiales “elegidos democráticamente y sin manipulación de las comisiones directivas, donde se garantice la inclusión de las minorías”; y la reforma del artículo 17 de la Ley de Asociaciones Sindicales que establezca “límites a la reelección de los integrantes de la comisión directiva”.

Desde el radicalismo indicaron que en el encuentro estuvieron presentes representantes de 30 sindicatos estatales y privados entre los que se destacan ATE, Ampros, ATSA, SUTE, CEC, La Bancaria, Judiciales, SITEA, UPCN, entre otros.