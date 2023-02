De Pedro y el kirchnerismo insisten y quieren instalar la supuesta "proscripción" contra Cristina Fernández de Kirchner

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, valoró como "muy buena y necesaria" la reunión de la mesa política del Frente de Todos y sostuvo que hubo un "gran compromiso de todos los sectores" en realizar "un plan de acción contra la proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos de por vida luego del juicio por la obra pública en Santa Cruz.



"Fue una reunión muy buena y necesaria donde se generó ese espacio que veníamos pidiendo para discutir las mejores ideas para mejorar la vida de los argentinos, el rumbo general del gobierno y las estrategias en un año electoral", sostuvo el ministro.



De Pedro consideró "muy necesario" poder tener un ámbito donde "debatir y escucharnos por fuera de los espacios de gestión" y felicitó la actitud de sus "compañeros y compañeras que se quedaron ayer hasta las 2 de la madrugada conversando sobre temas de gestión, políticos y estratégicos".



El ministro puso énfasis sobre "la puesta en valor y el compromiso" de todos los actores presentes en la reunión sobre la figura de la vicepresidenta y su estado de "proscripción".



"Lo de Cristina fue parte de lo que todos los sectores pusieron en valor: La proscripción, su caudal político y su valoración en las encuestas", afirmó De Pedro y sostuvo que "hoy es la dirigente que más mide".



"Los números de Cristina en la provincia de Buenos Aires multiplican por seis a los de cualquier otro dirigente", argumentó.



Asimismo, el titular de la cartera del Interior resaltó que "hubo un gran compromiso de todos los sectores en realizar un plan de acción contra la proscripción" y "pedirle a Cristina que revea su decisión" de no participar como candidata en las próximas elecciones.



Por otra parte, De Pedro consideró que "vamos a tener que seguir ampliando la coalición, seguir sumando actores nuevos porque a los problemas que dejó la gestión de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se le sumaron los de la pandemia y la guerra".



Al ser consultado por la inflación, De Pedro consideró que "no es sólo un ministerio el responsable de la inflación, sino que es responsabilidad desde el presidente hasta el resto de las estructuras".



"Hay que remarcar de dónde vienen los problemas porque tener que administrar las consecuencias de un gobierno que tomó una deuda irresponsable tiene sus costos", enfatizó el ministro.



Y advirtió: "Algunos gobiernos priorizan los negocios del sistema financiero internacional y otros somos los que comenzamos a ordenar los números, el modelo productivo para poder saldar las deudas".