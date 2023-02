Alberto Fernández le bajó el precio a su candidatura con una sorpresiva frase

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró hoy que el presidente Alberto Fernández “va a ser todo lo necesario para que el Frente de Todos (FDT) gane las elecciones del 2023” y destacó que durante la primera reunión de la mesa política del FDT que se realizó ayer a la noche en la sede del PJ nacional en la Ciudad “se dejó el tono de queja, nos respetamos en la diversidad y todos nos hicimos cargo de que queremos ganar”.

Con respecto a la convocatoria y asistencia de Alberto Fernández, Tolosa Paz manifestó que “es muy poco habitual que un presidente de la Nación en ejercicio y presidente del PJ dé este nivel de debate, de apertura y de participación”.



Por otra parte, dijo que si el presidente es candidato o no “ya no es un debate porque le ha dicho a toda la ciudadanía y al frente político que él no tiene ningún tipo de restricción para que otro compañero compita con él en unas primarias”.



“Pero si no es candidato, él planteó que tiene una misión que es construir la victoria del frente. Ayer el presidente dijo: ‘No quiero que gane Alberto Fernández, quiero que gane el Frente de Todos’”.

En ese sentido, la ministra aseveró que “el presidente va a ser todo lo necesario para que el FDT gane en el 2023”

Luego de un debate que se extendió hasta la madrugada, Tolosa Paz contó más detalles del encuentro del que participaron dirigentes de todos los sectores del FDT, incluido Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa; y el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, entre otros.



“Salimos con una sensación muy positiva de la reunión porque fue el inicio de un trabajo en un año electoral en un frente que tiene distintas miradas, pero que necesita empezar a encontrar una síntesis que permita recuperar esa mística del 2019”, dijo la titular de la cartera social en declaraciones a Radio 10.



“Fue muy importante la jornada de ayer que se extendió por seis horas debido a que todos hablamos y todos nos escuchamos. Fue largo, pero con mucho sentido porque esto permitió avanzar en el camino que terminará con el armado de las listas en unidad en la diversidad, respetando las diferencias que ya sabemos que tenemos”, precisó.



Y agregó: “Debemos recuperar la esencia de ese frente político con un fuerte compromiso de unidad y para impedir la proscripción de Cristina (Kirchner), que fue la segunda moción de todos los sectores que hablamos en el encuentro”.



Al analizar la cumbre, la dirigente bonaerense marcó que “ayer todos nos hicimos cargo de que queremos ganar la elección para seguir transformando el país. Eso fue algo muy lindo que pasó anoche”.



También remarcó que durante el encuentro “dejamos el tono de queja y empezamos a respetarnos en la diversidad y eso es muy importante”.

Tolosa Paz también señaló que durante el encuentro hubo un tercer punto en el que se planteó “tener una agenda para garantizar la participación plena de cada sector en las PASO, por lo que el frente debe preparar reglas claras y consensuadas con un escenario de mucha ampliación y participación”.



En ese sentido, sostuvo que “las diferentes ramas del frente están bien claras y todos tienen sus candidatos y por eso está bueno que todos puedan presentar sus candidaturas ordenadas y participar con reglas de juego claras en las PASO para luego ir a las generales –de octubre- y ganar para seguir transformando a la Argentina”.



Sobre el futuro de la mesa política del FDT, consideró que “para poder trabajar todo lo que se habló ayer se debe armar una mesa más chica para poder ejecutarlo”.