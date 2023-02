Qué dijo el exministro de Desarrollo Social sobre la decisión de Victoria Tolosa Paz

El exministro de Desarrollo Social y diputado nacional por el Frente de Todos en Buenos Aires, Daniel Arroyo, dialogó con MDZ Radio, se refirió a la polémica decisión de la actual ministra de Desarrollo Social y analizó la problemática actual argentina con respecto a los planes sociales.

Con respecto a las protestas actuales y el manejo político de los planes sociales admitió que su gestión tuvo un contexto "particular" teniendo en cuenta la pandemia. "Hoy es otra realidad, para mí la clave tiene que ver con el precio de los alimentos. Si uno ve las protestas de Argentina, se dan por los planes sociales, pero también se dan en las empresas o frente al Ministerio de Trabajo. El denominador común es un montón de gente que no le alcanza la plata. El grueso de la gente que tiene planes sociales trabaja, son gasistas, plomeros, carpintero y plantean la necesidad de un plan que son 32 mil pesos en un país donde para no ser pobre hacen falta 152 mil pesos" , agregó.

Además, apoyó la decisión de Victoria Tolosa Paz en cuanto a la suspensión de 100 mil planes sociales debido a la falta de papeles. "Esto se hizo en otro tiempo también, se busca la validación de las personas. Primero, 152 mil personas que no validaron sus datos pasaron a cobrar el 50% del ingreso, luego hubo cerca de 50 mil que sí lo hicieron, que tiene que ver con gente de zonas rurales que no tenía acceso o no tenía información para validar los datos. Hay 100 mil que no y es ahí donde se va trabajando", agregó.

"Hay que partir de la base de que la gente que tiene planes sociales básicamente trabaja en cinco sectores productivos que son la construcción, la actividad textil, el cuidado de personas y el reciclado. En Argentina los más pobres trabajan ahí. El gran desafío es brindar trabajos en esos rubros. Si los próximos años crece la economía en base a la soja, minería, software, sector financiero y litio, la situación social no va a cambiar", argumentó.

En este sentido, Arroyo advirtió que gran parte del problema argentino, "es en parte la solución". "Tenemos que urbanizar 5600 barrios, yo empecé con 600, colocar agua, servicios básicos, cordón cuneta, mejorar la infraestructura. Esto implica un montón de gente trabajando, lo mismo pasa con los jardines de infantes, faltan 3000 para que todos los chicos hagan sala de tres, cuatro y cinco años. El otro eje es el precio de los alimentos, a la gente que trabaja no le alcanza la plata por esa razón", sostuvo.

Además, admitió que el camino para salir de esta problemática es generar trabajo: "Hoy tenemos 45% de informalidad laboral y va a acompañarlos un largo tiempo. No va a haber trabajo formal, sostenido, amplio, en los próximos tiempos, porque el mundo no va a ir por ahí. Hay que fortalecer a los que trabajan por su propia cuenta. Lo que necesitamos es que el gasista, el plomero, el carpintero, tengan condiciones para capacitarse y un ingreso básico. Ahí es donde va el desafío de la creación de trabajo en el sector mano de obra intensiva".

Arroyo explicó que es necesario una reforma de la escuela secundaria, teniendo en cuenta el problema central que es que la mitad de los jóvenes no la termina. "Hay que hacer escuelas modernas, que vinculen escuela y trabajo".

El exministro hizo énfasis en que el precio de los alimentos, "le pega más a los más pobres y esto genera una malnutrición. Tenemos que ayudar a que el precio justo se sostenga, la idea de sostener la canasta básica hasta junio debería funcionar. Además tenemos que mejorar los ingresos porque el problema es la gente que no llega a fin de mes trabajando".