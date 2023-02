Martín Lousteau quiere que Horacio Rodríguez Larreta cumpla su acuerdo y respalde su candidatura

“Si Horacio quiere ser presidente tiene que abrir el juego, no puede quedarse con la triple corona”, comenta a MDZ con convicción un integrante de la mesa chica de Martín Lousteau. La referencia tiene que ver con que si el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quiere ocupar la Casa Rosada y poner a Diego Santilli en el despacho que hoy ocupa Axel Kicillof en La Plata, tiene que cederle al radicalismo el manejo de la Ciudad de Buenos Aires, objetivo que es mayoritariamente resistido por la dirigencia del PRO.

El primer opositor a este supuesto acuerdo de Rodríguez Larreta con Lousteau y Emiliano Yacobitti es Mauricio Macri, quien además de sentir una gran antipatía por la UCR, va a presionar fuerte para que su primo Jorge sea el sucesor de Larreta en la sede gubernamental de la calle Uspallata. Se sabe que el ministro de Gobierno porteño sería el principal perjudicado de esa movida que exige Lousteau.

“Horacio está en un gran problema, si no le cumple a los Macri los obliga a jugar con Patricia Bullrich y eso puede alterar la relación de fuerza en las PASO”, explica un dirigente porteño de larga trayectoria. Al mismo tiempo, agrega que “si lo deja a Lousteau sin respaldo puede volar el puente que se está construyendo entre él y la conducción nacional de la UCR”. Entre la espada y la pared.

Incluso, en las segundas líneas del larretismo se escuchan quejan contra el acuerdo que cerró en el 21 su jefe con el primo Jorge para que le dejara el camino libre a Diego Santilli en la PASO versus Facundo Manes. “Horacio admite que Jorge no es hombre de equipo y que juega la personal”, dice un funcionario de la sede de Uspallata. “La mayoría de la tropa quiere que sea María Eugenia Vidal la candidata de unidad para suceder a Horacio, conoce el tablero de gestión y todos trabajarían contento con ella”, plantea una fuente del PRO porteño.

Todas estas rencillas internas ponen muy nerviosos a los jefes del radicalismo de CABA. Por eso se empezó a hablar de un plan B para Lousteau. “Nosotros tenemos un solo objetivo que es competir por la jefatura de Gobierno, no hay otra alternativa”, dice en forma tajante un integrante del entorno del exembajador en los Estados Unidos. Pero los referentes territoriales de Evolución en otros distritos discrepan y creen que no hay que descartar el proyecto presidencial.

“Estamos en momentos difíciles. Porque definir que vamos a hacer en CABA es complejo. Y también porque volvió a la pregunta de si hacemos armado para la presidencial”, dice un vocero no porteño. “Estemos preocupados por las infefiniciones del PRO no solo electorales sino de proyecto. Tenemos claro que para ser lo del 2015 con nosotros no cuentan y esto incluye a un amplio sector de la UCR inclusive Gerardo”. agrega el vocero. Asegura además que una candidatura presidencial de Lousteau va a depender de lo que haga Larreta en CABA y si Morales lo acepta. Una alianza que funciona cada vez mejor.