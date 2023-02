Javier Milei prefiere un balotaje con Patricia Bullrich o Mauricio Macri

El líder de La Libertad Avanza Javier Milei destacó que prefiere ir a segunda vuelta con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, o con el expresidente Mauricio Macri. El diputado nacional, además, definió al presidente de la UCR, Gerardo Morales, como "el rey de la casta", ya que "tiene cerca de 30 familiares en el Estado y le dio el monopolio de la marihuana al hijo".



El precandidato liberal expresó: “Me encantaría, aún contra mis intereses, que la segunda vuelta sea contra Macri o contra Patricia Bullrich porque significaría que la Argentina está girando hacia el lado correcto”.



“Yo me meto acá para transformar en serio a la Argentina, para que salga de la decadencia y no sea una villa miseria. Si hay una segunda vuelta de esas características quiere decir que en la cabeza de los argentinos hubo un click, decidieron dejar atrás a la izquierda”, amplió.

El presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Javier Milei le respondió a Gerardo Morales las críticas respecto a que el liberal era funcional al Gobierno nacional: “Muestra una profunda limitación intelectual porque en el FdT quién más votos podría sacar es Cristina Kirchner con 25 por ciento, o sea que no hay chance de que gane el kirchnerismo. Cuanto peor candidato tenga el Frente de Todos, se incrementa mi chance de entrar en segunda vuelta. Por lo tanto que hagan lo que quieran. Si quieren ir con Cristina que vayan con ella, tienen 25% de techo y pierden".



"Juntos por el cambio quiere engañar a la gente. Es solamente una discusión de cargos. Lo único que están discutiendo es si tienen más o menos curro. Me critica Morales que es el rey de la casta, ya que tiene cerca de 30 familiares en el Estado y le dio el monopolio de la marihuana al hijo. Es un tipo que me censuró cuando fui a Jujuy”, cerró.