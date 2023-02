La interna de Cambia Mendoza repercutió en una elección de abogados

La interna en Cambia Mendoza volvió a calentarse de forma inesperada por la elección de representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura. Finalmente, no habrá comicios y esto generó rispideces con algunos letrados que pretendían presentar oposición a la lista oficial que surgió del acuerdo de los distintos colegios de abogados de la provincia. El nivel de tensión es tal que el concejal del PRO Lucas Carosio acusó a Alfredo Cornejo de tener un control absoluto sobre las instituciones de la provincia.

"Estamos normalizando cosas graves", disparó el edil en las redes sociales y desmintió las versiones que hablan de una derrota del PRO en la elección de representantes. "Nadie perdió, nadie ganó, y menos aún fui candidato, porque simplemente no hubo elecciones para elegir a los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, dado que se ocuparon por varios medios de evitar la participación de Abogados en Acción Mendoza”, disparó Carosio en las redes.

Pero incluso fue un paso más allá y apuntó contra Cornejo por lo ocurrido. "La Justicia Provincial viene siendo cooptada desde hace tiempo por el poder político que #hACe del control absoluto su estilo de hacer política", señaló replicando el slogan de campaña del actual senador nacional.

"No normalicemos algo tan grave. No aceptemos las trabas o la falta de transparencia en las reglas de juego, que sólo atentan contra la sana competencia. No debemos permitir que sigan avasallando las instituciones democráticas", denunció Carosio, quien está alineado políticamente con el diputado Omar De Marchi.

"En Mendoza se #hACe política con la Justicia", sentenció el edil del PRO volviendo a citar el slogan de campaña que Alfredo Cornejo utiliza para competir por la gobernación.

El conflicto se enmarca dentro de la disputa que existe entre el PRO y la UCR por la sucesión de Rodolfo Suarez. El diputado Omar De Marchi está decidido a competir por la gobernación y en el radicalismo ya está lanzado el senador Alfredo Cornejo. Las diferencias alcanzan tal magnitud que cada vez son más fuertes las especulaciones de una ruptura en el frente Cambia Mendoza.