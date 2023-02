Grave acusación de Facundo Manes contra la cúpula de Juntos por el Cambio

El neurólogo Facundo Manes dejó claro que competirá en las próximas elecciones y aseguró que la cúpula de Juntos por el Cambio quiere aislarlo. “En la calle lo que siento es un gran afecto, la gente me pide que no afloje, ellos saben que hay un aparato político que me quiere aislar pero yo voy en contra de eso", sostuvo.

En diálogo con Radio 10, el diputado nacional dijo que no es momento de hablar de candidaturas pero aclaró que está convencido de competir en las PASO. “Vamos a presentarnos en las PASO, pero no debemos hablar ahora de la candidatura, si no, de escuchar a la gente para transformar a la Argentina", esgrimió.

“El radicalismo se levantó en la provincia de Buenos Aires, necesitamos de un radicalismo nuevo", manifestó.

Pero al mismo tiempo, denunció que le han cerrado las puertas en los medios producto de las diferencias que tiene con la cúpula de Juntos por el Cambio. “Hay un aislamiento mediático para conmigo desde las elecciones pasadas, medios que antes me querían como neurólogo ahora ni me llaman", señaló.

Manes forma parte de la UCR pero al mismo tiempo defiende la necesidad de renovación que existe en partido. “Creo que entendimos que teníamos que renovar el partido, necesitamos confianza y acuerdo entre los diferentes partidos políticos para generar riqueza e igualdad", argumentó.

uD83DuDC49 #MañanaSylvestre | uD83DuDCF1uD83DuDDE3? “En la calle lo que siento es un gran afecto, la gente me pide que no afloje, ellos saben que hay un aparato político que me quiere aislar pero yo voy en contra de eso", @ManesF a @Gatosylvestre uD83DuDCF2 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/XfvvpoWndX — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) February 14, 2023

“Los que tienen poder se han convertido en aquellos que defienden sus propios intereses y no los de los demás", manifestó Facundo Manes. “Tenemos que liberarnos de la podredumbre, que los argentinos vuelvan a creer en los dirigentes, vamos a luchar para transformar la realidad", finalizó.