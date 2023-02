Por qué la forma de hacer política actual quedó vieja, según Jaime Durán Barba

El advenimiento de las nuevas tecnologías digitales ha traído grandes transformaciones en la vida social. MDZ Radio dialogó con el analista político Jaime Durán Barba, quien advirtió que hay un cambio en el modo de hacer política debido a las modificaciones en la vida social que la era digital ha impuesto.

“Nos convertimos en seres humanos distintos. Las relaciones de autoridad verticales en la familia, iglesia, educación política, se acabaron. La gente se intercomunica directamente, ya la comunicación no pasa por los medios tradicionales, o por las autoridades políticas. Esto produce resultados como la elección de Boric en Chile”, comenzó argumentando.

En este sentido, el especialista advirtió que con la llegada de la pandemia, gran parte de la humanidad se vio obligada a seguir un uso intensivo de Internet, esto generó que la forma de hacer política cambiara completamente: “Los procesos electorales de Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Estados unidos, no tuvieron nada que ver con el cómo se hacia política antes” .

Durán Barba se refirió a las próximas elecciones en Argentina y advirtió que una posible unión entre Javier Milei y Juntos por el Cambio, “sería fatal”. Esto según él, se debe a que si el primero hace esta alianza, perdería su encanto ya que se vincularía con políticos tradicionales, “su fuente es ser distinto”. “Juntos por el Cambio, podría puede tener chances si se renueva, necesita una inyección de lo que fue en su momento cuando se fundó, que representaba una renovación” , aseguró.

“En toda América Latina tenemos un problema grave, y es que la generación sub 50 no entiende la nueva sociedad. Los mayores no se dan cuenta de que se tiene que hacer política para el futuro. El 80% de las profesiones actuales desaparecerán en 10 años y no nos damos cuenta de esto. Los políticos tienen que aprender a ser modestos y aprender de los jóvenes y de los niños para planear una Argentina buena, lo que dicen aburren enormemente a la gente”, argumentó.

Además, se refirió a las nuevas movilizaciones sociales y aseguró “cuando la gente se moviliza de manera espontánea es imparable. Así como en Chile voló por los aires y terminó yéndose el presidente o lo que está ocurriendo en Perú. Esto también ocurrió con el Mundial en Argentina”.

“En Argentina la sociedad está para votar a un generador de consensos, si es que el voto tiene más racionalidad, o para un candidato del espectáculo , si siguen las cosas como están. En muchos países se está votando por el espectáculo, no por las opciones políticas de fondo. Lionel Messi por la forma de ser que proyecta, que parece una persona sencilla y amiga de sus tierras, podría tener un voto descomunal”, cerró.