Alberto Fernández y Wado de Pedro firmaron "la paz" en la previa de la mesa política del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se reunieron en la Quinta de Olivos para limar asperezas luego de una serie de cortocircuitos entre ambos.

El encuentro se llevó a cabo el pasado sábado por la mañana y había sido pautado con anterioridad.

Las fuentes consultadas por NA indicaron que se trató de una reunión "positiva", en la que el mandatario y el funcionario camporista aprovecharon para "hablar francamente".

"Los dos quedaron conformes", afirmaron allegados al presidente Alberto Fernández.

Y añadieron: "Acordaron trabajar para seguir potenciando la gestión, con eje en resolver los problemas de la gente".

Las diferencias entre el jefe de Estado y el referente de La Cámpora habían empezado a profundizarse en 2021, cuando el ministro había encabezado la catarata de presentaciones de renuncias de funcionarios alineados con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras la derrota en las elecciones primarias de aquel año.

A comienzos de este año, la relación pareció terminar de romperse debido a un off the record difundido desde el entorno de De Pedro, en el que acusaban a Alberto Fernández de "no tener códigos" por no haberlo sumado a un encuentro realizado con organismos de derechos humanos en el marco de la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

"Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica. Mi responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia que comenzó en 2017 y a fortalecer el frente que construimos en 2019. Y mi compromiso es cuidarlo y ampliarlo todos los días", había dicho Wado de Pedro en redes sociales tras la polémica que se generó.

Con este encuentro, el presidente aspira a que el jueves que viene la mesa política del Frente de Todos pueda tener su primera reunión en un marco de relativa tranquilidad.