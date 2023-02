La frase de Juan Manzur que confirma a Agustín Rossi como nuevo jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Luis Manzur, confirmó que a partir de la próxima semana retomará su cargo como gobernador de Tucumán, lugar que ocupa en forma interina el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Con esto se confirma que Agustín Rossi será el nuevo jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández.



"Mi etapa de jefe de Gabinete está terminando", dijo Manzur a la prensa durante un recorrido por un barrio de la capital tucumana y confirmó que la próxima semana volverá a ocupar a su despacho en la Casa de Gobierno tucumana.



Manzur, médico de profesión y exministro de Salud de la Nación, fue elegido por primera vez como gobernador de la provincia en 2015; cuatro años después, en 2019, logró la reelección.



Luego, en septiembre de 2021, tomó licencia para asumir como jefe de Gabinete a pedido del presidente Alberto Fernández, por lo que su vicegobernador, Osvaldo Jaldo, quedó al mando del gobierno tucumano.



Sobre su inminente regreso a Tucumán, el funcionario manifestó: "Tengo un compromiso asumido con el pueblo tucumano y he tenido el altísimo honor de que me otorgue la posibilidad de gobernar".



"En un momento difícil, el presidente y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, me pidieron que vaya (a la Jefatura de Gabinete de Ministros) porque pensaban que podía ser útil y aportar", continuó Manzur.



"Así lo hice y serví todo este tiempo en el Gobierno nacional, pero siempre pensando cómo podía seguir ayudando a Tucumán", remarcó.



La noticia de la vuelta de Manzur a la gobernación de Tucumán había sido adelantada el martes pasado por el presidente Fernández durante una visita a la provincia.



En esa ocasión, anunció: "Vamos a devolver a Juan (Manzur) a los tucumanos para que trabaje y lleve al triunfo al peronismo, para que Osvaldo Jaldo sea gobernador y los tucumanos tengan la dignidad que se merecen".



El presidente hizo esas declaraciones al encabezar el acto de inauguración de la estación transformadora Los Nogales, en la localidad de Tafi Viejo, Tucumán, junto a Jaldo, al jefe de Gabinete Manzur y a la secretaria de Energía, Flavia Royón.



En diciembre de 2022, Jaldo y Manzur anunciaron que serán candidatos a gobernador y vicegobernador, respectivamente, por el Partido Justicialista (PJ) local en las elecciones provinciales que se realizarán el 14 de mayo.



En esos comicios se elegirán también legisladores provinciales, intendentes, concejales y comisionados comunales.



Al hacer un balance de la gestión de Jaldo, Manzur destacó que "hizo un gran trabajo, una labor excepcional junto a todo su equipo de colaboradores, y ahora vamos a coordinar esfuerzos trabajando juntos".