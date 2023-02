Duro mensaje de De Marchi a la Mesa Nacional: "Queremos concentrarnos en Mendoza y que no nos jodan"

Alfredo Cornejo confirmó que será candidato a gobernador de Mendoza y presionó a Omar De Marchi para que defina si irá a las PASO dentro del Frente Cambia Mendoza o si romperá para crear una nueva coalición. Ante esto, MDZ Radio dialogó con el diputado del PRO, quién advirtió que no lo pueden "echar" de Juntos por El Cambio, y apuntó contra la candidatura de Cornejo, afirmando que al lanzarse tan temprano "habrá un año sin gobernador". Además negó que exista una orden desde Buenos Aires sobre la conformación de frentes en Mendoza. "No entendemos qué es lo que se nos pide. Queremos concentrarnos en Mendoza y que no nos jodan", aseveró.

Además se refirió a la posibilidad de que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta lo saquen de Juntos por El Cambio tras las preocupación de Suarez y Cornejo por la interna del frente electoral Cambia Mendoza , y advirtió que "no es real que te pueden echar del partido" porque "hay órganos partidarios y formalidades".

"Lo más importante para mí es Mendoza. No hay ninguna orden de Buenos Aires que tenga que ver con disciplinamientos que atente contra la construcción de un proyecto provincial. Creemos representar los valores y afinidades reales de lo que significa Juntos por el Cambio a nivel nacional. No entendemos qué es lo que se nos pide. Queremos concentrarnos en Mendoza y que no nos jodan. No nos detenemos ni un solo minuto. Yo integraba la mesa nacional, he preferido concentrarme en la provincia. No nos van a sacar del eje", manifestó y acusó a Cornejo de perjudicar a la provincia con el lanzamiento temprano de su candidatura.

“Hacia mucho que se sabía que Cornejo quería ser candidato. Me parece que lo hace muy anticipadamente y saca de foco los problemas principales de la provincia. Hoy deberíamos estar hablando de la OSEP, por ejemplo. Toda la semana el Gobierno ha estado hablando de política, mientras eso sucedía teníamos a los docentes de la provincia con 34 grados haciendo jornadas, que no digo que no sean útiles, pero no hay infraestructuras en las escuelas", destacó.

En este sentido aseguró que "el Gobierno ha estado 8 años y ha hecho cosas interesantes, da la sensación es que ya dio todo lo que podía dar". Además aseguró que a Mendoza "le falta sumar a los mendocinos y enamorarlos en un proyecto de desarrollo importante.

"Está faltando un liderazgo positivo. Todavía no se donde voy a estar parado. Pero quiero estar del lado de los mendocinos de pie que quieren en serio con buena fe resolver, ver cómo se resuelven los problemas de Mendoza y salirse de ese círculo rojo que se retroalimenta todos los días con los temas de la política que no le interesan a la gente", sostuvo.

Con respecto a la presión de que decida su destino político aseguró: "Se anticipan los tiempos innecesariamente, la fecha para resolver la Constitución de Frente Electorales en la provincia es el 12 de abril., faltan dos meses para la constitución de frentes. El 11 de junio recién son las Paso. O sea no gobiernan más, me pareció una imprudencia anticipar la cuestión política, nos quita la posibilidad de discutir los temas de la agenda real de la gente. Vamos a intentar construir una alternativa que convoque a todos los mendocinos que pensemos más o menos parecido".