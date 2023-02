Chispazos en el Frente de Todos: el reto "puertas adentro" de un ministro de Alberto Fernández

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, contó que la necesidad de preservar la unidad del Frente de Todos fue uno de los temas centrales del encuentro que se realizó en la localidad de Merlo junto a intendentes de la primera y la tercera sección electoral. "Si generamos ruido y no recuperamos la escucha de nuestra gente, no dan ganas de ser peronista y a la gente de votarnos. Eso ayer quedó muy claro", aseguró respecto a las diferencias dentro del espacio.

El funcionario del entorno de Alberto Fernández reveló que el mandatario pidió dar inicio a una etapa marcada por la preservación de la unidad en pos de ganar las elecciones presidenciales de cara al encuentro que contó con la presencia del diputado Máximo Kirchner; los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía), y el gobernador Axel Kicillof.

"No escuché proponer a nadie en la reunión de anoche que la alternativa es ir en dos proyectos diferentes, todo lo contrario", afirmó Katopodis.

En la misma línea, agregó: "Todos los que estuvimos en Merlo, y lo viene planteando el presidente, vemos la necesidad de reafirmar la unidad del Frente de Todos con ruidos, con matices, con tensiones fue así siempre en el peronismo, siempre hay ruidos y debates, pero con un límite que es que no puede desviar ese ruido y esas discusiones del objetivo principal que es llevar alivio a la gente".

Anoche volvimos a reafirmar el sentido de que el @FrenteDeTodos se siga fortaleciendo.



Lo que nos mantiene unidos es la representación de una gran mayoría de argentinos y argentinas que están convencidos de que, con dificultades, este es el rumbo.@AgenciaTelam pic.twitter.com/R5uRR4lkBc — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) February 1, 2023

El funcionario contó además que durante el intercambio protagonizado por referentes de todas las fuerzas que componen al oficialismo se vio "un grado de madurez y convicción", en el que quedó en claro que "tiene que haber reglas en esta etapa".

"Ningún compañero habla mal de otro compañero. Estamos gobernando y hay que ganar las elecciones", afirmó el ministro que acompañará a Alberto Fernández en su visita a Chaco durante la tarde.

"Cuando las discusiones y los matices nos alejan de esas prioridad hay algo que hay que reencausar. El límite es que no haya festejos en la tribuna de enfrente, si cuando discutimos aplauden desde la oposición y algunos medios titulan lo que titulan es claro que no estamos siendo inteligentes", planteó en declaraciones radiales.

Por último, consultado sobre una posible PASO del Frente de Todos, Katopodis aseguró que las candidaturas son el último eslabón en la discusión electoral y manifestó que, en la actualidad, los funcionarios deben cumplir sus funciones.

"Quedó claro que el peronismo va a encontrar las condiciones para dirimir las candidaturas, pero es el final de la discusión.Ahora hay que arremangarse y trabajar", declaró.

"Me interesa ver dónde están Cristina (Fernández), Alberto (Fernández) y los gobernadores, y en cada uno de estos encuentros los veo enfocados. Si generamos ruido y no recuperamos la escucha de nuestra gente, no dan ganas de ser peronista y a la gente de votarnos. Eso ayer quedó muy claro", concluyó.