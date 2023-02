Cumbre del PJ: Sergio Massa no se define y buscan la reelección de Axel Kicillof

La misma quinta La Colonial, en el municipio de Merlo, donde se presentaron en sociedad Alberto Fernández y Cristina Kirchner como fórmula ganadora allá por 2019, sirvió ayer para cristalizar el armado electoral que excluye al albertismo y que garantiza la opción de Axel Kicillof reeligiendo en Buenos Aires con el apoyo de Sergio Massa y los intendentes del conurbano, de donde salen un cuarto de los votos del país cada dos años. La presencia fue muy contundente y hasta hizo falta un helicóptero para que el ministro de Economía no se pierda el cónclave tras una reunión con la mesa de Enlace.

El temario fue el que se suponía: análisis de coyuntura, el plan económico, fortalecer los municipios, ganar Buenos Aires y empezar a pensar qué se hace para evitar la derrota a nivel país, algo que hoy se refleja en casi todas las encuestas. La marca Juntos por el Cambio, más allá de quién encabece la boleta, es más fuerte que la del Frente de Todos y es parte de la preocupación de intendentes y gobernadores peronistas.

Lo contrario en Buenos Aires, donde la última encuesta de la semana pasada muestra a Kicillof ganando la provincia a Diego Santilli, el candidato que más se menciona de Juntos por el Cambio, pero perdedor. En la sede de Gobierno porteño, en Uspallata, se sabe que Santilli por ahora no suma, y quieren imponer otros nombres, como Cristian Ritondo, Diego Valenzuela, Javier Iguacel y Néstor Grindetti, todos de mejor relación con Mauricio Macri que Santilli, quien nunca tuvo el visto bueno del expresidente y lo prefiere lejos.

La puntualidad no es el fuerte el peronismo, pero la excepción fue Nicolás Mantegazza, hombre de San Vicente, quien llegó pasadas las 19. Faltaban dos horas para que entre Massa entre sonrisas y chistes, como siempre. El tridente más rimbombante entró en el mismo auto, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro llegaron pasadas las 20 para empezar con los discursos tras la foto de ceremonia. Wado llegó como si no hubiera estado por renunciar tras desairar al presidente, sonriente y cómplice con Kirchner y Kicillof.

El albertismo dio presente a través de Juan Zabaleta, amigo de Alberto Fernández y quien sostiene una disputa feroz en su distrito, Hurlingham, con La Cámpora, por haber dado de baja contratos. Allí intentará lograr su objetivo Lucas Delfino, otrora armador de Horacio Rodríguez Larreta y miembro de la mesa chica de Rogelio Frigerio en tiempos de Cambiemos.

La reunión se dotó de hermetismo, aunque no hace falta ser un genio para adivinar que casi cinco horas de reunión presumen un temario importante. El presidente Alberto Fernández no estuvo invitado porque no es de Buenos Aires, se apuraron a aclarar desde el armado de la reunión. La que es de Buenos Aires y no fue es Victoria Tolosa Paz, y el que se quedó en la puerta siendo vocal partidario es Alberto Samid, el carnicero que se quedó del lado de afuera.

Los asistentes: Marisa Fassi (Cañuelas), Alejandro Granados (Ezeiza), Juan Ustarroz (Mercedes), Andrés Watson (Florencio Varela), Marisa Lesci (lomas de Zamora), Blanca Cantero (Presidente Perón), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Karina Menéndez (Merlo), Mario Secco (Ensenada), David Angueira (Punta Indio), Mayra Mendoza (Quilmes), Lucas Ghi (Morón), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso) y Javier Osuna (General Las Heras) fueron algunos de los intendentes, a los que se sumaron los legisladores provinciales Federico Otermin y Mariano Cascallares.

También fueron la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Leonardo Nardini; el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; y el titular de Acumar, Martín Sabbatella.

Massa pidió bajar los costos de vida en los municipios para colaborar con la baja de inflación, algo no fácil teniendo en cuenta que hasta ahora se congelaron precios y sostuvieron subsidios millonarios en distintas áreas que en cuanto se recortan, disparan el costo de vida.

Endurecer los municipios, reelegir la provincia y rezar: la estrategia oficial. El ministro de Economía por ahora no quiere saber nada con ser candidato a presidente, sabe que si su plan económico es próspero, no tendrá otra opción, pero por ahora no quiere saber nada.