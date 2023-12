Una desmentida y el pedido de 200 mil dólares complican la estrategia defensiva de Walter Bento

Este jueves prestaron declaración distintos testigos y complicaron la situación del exjuez Walter Bento. En concreto, una testigo aseguró que Diego Aliaga le pidió 200 mil dólares para que Bento le otorgara la libertad a su marido y afirmó que el fallecido despachante de aduana le mostró las llamadas que había tenido con el exmagistrado. Por otro lado, el abogado Antonio Carrizo desmintió las supuestas reuniones políticas que mencionó en su declaración Diego Barrera. De esta manera, negó que haya existido un complot pergeñado por el fiscal Dante Vega para incriminar a Bento.

A lo largo de la jornada se registraron momentos de tensión en el tribunal. Sobre todo entre la defensa, el fiscal y las integrantes del tribunal. Por ejemplo el abogado defensor de Walter Bento, Felipe Salvarezza, intentó evitar que se tomara declaración testimonial a Antonio Carrizo. En concreto, adujo que Walter Bento ha denunciado a Carrizo y otros ante el Juzgado Federal 5 de CABA en un expediente que busca sostener la hipótesis de que la causa contra Bento fue armada. El Tribunal rechazó esa oposición y permitió que Carrizo declare como testigo.

En tres oportunidades Diego Barrera declaró que Bento lideraba la asociación ilícita que integraba Diego Aliaga. Sin embargo, semanas atrás -ya condenado por el homicidio de Aliaga- dijo que fueron mentiras y que en realidad lo obligaron a decir eso. Afirmó que Antonio Carrizo, que por entonces era su abogado, se había reunido con Carlos Ciurca, Leonardo Comperatore y Anabel Fernández Sagasti y que le pidió que colaborara con el fiscal Dante Vega para incriminar al juez. A raíz de ello, Carrizo fue citado hoy como testigo y la defensa de Bento pretendió impedir que declarara.

Dante Vega, fiscal en la causa Bento.

El tribunal rechazó ese pedido y Carrizo negó enfáticamente los dichos de Barrera. "No existió ninguna reunión con Comperatore, Ciurca y Fernández Sagasti. Yo no tuve contacto con usted doctor (Vega)", advirtió y negó que se le hayan prometido beneficios para su familia a cambio de incriminar al juez. Lo que si reconoció Carrizo es que Barrera se convirtió en su cliente un año antes de la causa Aliaga a través del doctor Comperatore.

La declaración de Carrizo desmiente a Barrera, que ha sido denunciado por falso testimonio por las contradicciones evidentes entre las testimoniales que brindó a lo largo del proceso. Primero afirmando que Bento lideraba una asociación ilícita y luego aduciendo que eso era mentira y que el fiscal Vega lo obligó a ello.

Los 200 mil dólares para el juez

Otra declaración que comprometió al exmagistrado fue la de Moira Sosa, esposa de Roberto Flores. Según expresó, Diego Aliaga tuvo tres reuniones con ella y le pidió que pagara 200 mil dólares para que Walter Bento le otorgara la libertad a su marido. "Mi marido estuvo detenido con Juan Carlos Iñiguez y Gonzalo Ramírez Madrid. Aliaga me llamó para pedirme dinero para que ellos salieran más rápido. Me dijo que él tenía llegada al juez Bento. Me pidió 200 mil dólares", narró.

Sus dichos se condicen con lo expresado anteriormente por Gonzálo Ramírez Madrid que habló sobre el mismo pedido. "Tres veces me junté con Diego Aliaga. Una de esas veces me dijo que le pedían un departamento en Quinta Sección y un auto a Ramírez Madrid para que salieran los tres", adhirió ratificando lo que declaró Ramírez Madrid.

Según Moira Sosa, las tres reuniones fueron en Chacras de Coria frente a la comisaría y Aliaga llegó con papeles que parecían el expediente de la causa y le mostró llamados cruzados que tuvo con el juez Bento. "Decía que entraba y salía del despacho a su antojo", manifestó.

"Aliaga siempre estaba más adelantado de lo que iba pasando. Me decía, los abogados pidieron la excarcelación pero no se las van a dar: 'Les van a decir que no'. Después de eso me enteraba que les habían negado la excarcelación, pero yo ya lo sabía porque él me lo había anticipado", narró.

Iñiguez, Ramírez Madrid y Flores se negaron a pagar y en la tercera reunión Moira Sosa aseguró que Aliaga le dijo que le pida dinero a su cuñado y le comentó que tres personas recuperaron la libertad porque pagaron. "Nos decían que si no pagaban se iban a tener que aguantar el proceso", manifestó y eso fue lo que ocurrió. No pagaron y pasaron nueve meses detenidos.

Durante ese tiempo, sufrieron presiones y vejaciones con el objetivo de ablandarlos y convencerlos de pagar por su libertad. Así lo declaró semanas atrás Gonzálo Ramírez Madrid durante su testimonial.