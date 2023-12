Petróleo y minería sostenible sin modificar la Ley 7.722: los ejes de la nueva ministra de Energía y Ambiente

Jimena Latorre, quien fue designada por el gobernador electo Alfredo Cornejo para convertirse en ministra de Energía y Ambiente a partir del sábado 9 de diciembre, dialogó con MDZ Radio y se refirió a los desafíos que afrontará su cartera en la próxima gestión de gobierno. Explotación de petróleo convencional y no convencional, minería sostenible.

"Este ministerio nuevo dice mucho del concepto, del cambio de paradigma y de los nuevos desafíos. Trabajar juntas y simultáneamente las políticas de energía -de minería- que está comprendido dentro de del Ministerio de Energía y de Ambiente, dice mucho porque es jerarquizar la actividad de generación energética, la industria minera, y también, al ambiente como una política transversal, no tan solo a estas actividades productivas, sino a todas las actividades productivas de la provincia. No hay ninguna otra forma de poder llevar a cabo una actividad productiva, por más o menos rentable que pueda llegar a ser, que no sea bajo el paradigma y bajo el concepto de la sostenibilidad ambiental", comenzó Latorre, que viene de concluir su mandato como diputada nacional.

Uno de los temas sensibles que deberá afrontar Latorre es la minería en la provincia, que durante los primeros días de gestión fue controversial y puso en jaque a un Rodolfo Suarez recién asumido en el Ejecutivo. Para la ministra electa, "fue controversial porque se intentó tratar un proyecto de modificación de la Ley 7.722. Creo que lo que por ahora estamos planteando en los proyectos que están en cartera como, Potasio Río Colorado, Hierro Indio o Cerro Amarillo, son todos desarrollos y proyectos que están dentro la normativa vigente".

Ante la consulta de si van a modificar la Ley 7.722, Latorre contestó: "No, lo que hoy estamos proponiendo es, justamente, demostrarle a la sociedad que se puede hacer minería dentro del marco regulatorio vigente, dentro de la normativa y en los lugares donde hay vocación territorial o licencia social. Y que eso -repito- si lo hacemos bajo este paraguas de la sostenibilidad ambiental, va a generar mucho progreso y desarrollo para nuestra provincia y nos va a permitir empezar a pensar en otros proyectos, pero siempre dentro del marco legal vigente".

"De hecho, vamos a promover no tan solo los controles y la eficiencia de estos -que dependen del Gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo-, sino también que los otros poderes también se involucren en los controles a través de fiscalías ambientales y una policía ambiental. Son proyectos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este gobierno y tienen que ver con recuperar la confianza de la ciudadanía en que las actividades productivas no son excluyentes del cuidado del ambiente, sino muy por el contrario. Si desarrollamos las actividades productivas desde una mirada transversal de la sostenibilidad ambiental, podemos hacerlo", sumó.

A días de asumir, Alfredo Cornejo anunció su nuevo Gabinete.

Sobre la actividad petrolera en suelo mendocino, con la mira puesta en Vaca Muerta -al Sur del territorio- Latorre consideró que "en Mendoza tenemos que separar lo que es convencional de lo no convencional. La producción de petróleo convencional en todas sus cuencas, ha venido en un declive sostenido desde 1998 más o menos. Mendoza en estos últimos cuatro años ha logrado desacelerar esta curva y amesetarla. Y esto es gracias a, por ejemplo, algunos planes de estímulo y fomento como el Mendoza Activa en materia de hidrocarburos. Pero hay que seguir trabajando mucho al respecto porque estas áreas marginales -varias maduras- tienen todavía potencial y posibilidades de de producción con otras estructuras, quizás, de las empresas que las explotan, con estructuras más livianas, con mayor expertise porque hay que hacer más trabajo para seguir sacando petróleo de esas áreas, pero aún podemos obtener recursos ahí y eso significa estar pensando a largo plazo en una transición energética y en aprovechar los recursos actuales, pero aplicados a la matriz futura. No tenemos posibilidades de desperdiciar ni de no explotar los recursos actuales porque, además, tenemos una ventana temporal. El mundo va a demandar hidrocarburos hasta que logre reconvertir su matriz. Entonces hay que trabajar en forma acelerada".

Y agregó: "Por otro lado, tenemos el petróleo no convencional, que en pocos días YPF está comprometida a hacer la explotación pozos de la Vaca Muerta mendocina en el Sur de la provincia, esperando que los resultados sean positivos. Eso abre una gran ventana del no convencional en la provincia. Creo que son políticas que tienen que ir de la mano. Tenemos que terminar de explotar los recursos de nuestra, de nuestras cuencas, tanto la neuquina como la cuyana en la provincia de Mendoza en materia de convencional y esperemos poder explorar también el no convencional de Vaca Muerta".

Frente al interrogante sobre la intención de privatizar YPF, algo que el presidente electo Javier Milei anticipó, Latorre aseguró que Mendoza "tiene relación y seguramente la seguirá teniendo". En ese orden, ahondó: "Es el mayor productor de hidrocarburos en nuestra provincia y en el país. Pero, más allá de de la decisión que vaya a tomar el Gobierno nacional al respecto, creo que hay un paso ineludible previo, que es estabilizar la compañía. Es una empresa que tiene un gran déficit y necesita estabilizarse para luego poder - si es la intención del del nuevo presidente privatizarla- hacerlo en condiciones que no sean perjudiciales para el erario público nacional. En ese proceso de estabilización hay posibilidades para que se reorden las prioridades y las inversiones que tiene que hacer la empresa en las distintas cuencas. Y ahí estará también la representatividad de la provincia de Mendoza, tanto en el directorio de YPF como en mi caso -como ministro de Energía- defendiendo las prioridades de explotación. La verdad es que no podemos adelantar cuáles van a ser las medidas ni cuáles van a ser los impactos que son ajenos a la provincia. Siempre que vaya de la mano de sanear las cuentas de una empresa que está en serias dificultades económicas y financieras, va a traer beneficios también a Mendoza". Javier Milei tiene intenciones de iniciar un proceso de privatización de YPF.

Respecto a los US$1023 millones que Nación le desembolsa a Mendoza en consecuencia de los daños causados por la promoción industrial y que iban a ser utilizados para el proyecto hidroeléctrico de Portezuelo del Viento -que no se concretó- Latorre indicó: "Son algunas definiciones que están pendientes. El gobernador Alfredo Cornejo algo ha ido adelantando al respecto, en función de lo que dice el convenio por el que se hicieron esos desembolsos, que es el destino de este dinero que es de todos los mendocinos, que son obras hidráulicas. Él ha dicho que quiere afectar este dinero al cuidado y manejo del recurso hídrico, es decir, a preservar y hacer más eficiente el uso de ese recurso. Y eso es un concepto amplio donde pueden ver de donde pueden desprenderse distintos proyectos".

Por último, se refirió a cómo abordará la relación entre la empresa distribuidora de energía eléctrica EDEMSA y el Gobierno, tras haber extendido la concesión este 2023 durante 20 años más y otorgarle nuevas autorizaciones. "El vínculo con el EPRE está como en la cartera de Energía y de Ambiente. Podría no estarlo porque los otros servicios públicos de la ex cartera han quedado en otros ministerios, pero lo que es servicios públicos eléctricos va a estar dentro de la cartera de energía. Por lo tanto el seguimiento y ejecución de ese contrato va a ser competencia de del Ministerio del cual voy a quedar a cargo. Pero recordemos que existe un ente regulador eléctrico del cual formé parte y fui presidenta. El control regulatorio y de calidad de servicio tanto de venta como de las demás distribuidoras corresponde al EPRE, así que se seguirá trabajando en ese sentido con este nuevo contrato".