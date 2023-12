La dedicatoria de Gabriela Cerruti a Manuel Adorni luego de la reunión de transición

Manuel Adorni, el portavoz presidencial de Javier Milei, se reunió con Gabriela Cerruti. Luego de la reunión, ambos políticos se intercambiaron mensajes vía X donde apostaron por un futuro con "comunicación democrática". Además, el funcionario del libertario le confesó a la prensa cómo vivió el encuentro.

En redes, ambos portavoces se saludaron. Cerruti le deseó suerte y expresó su deseo por seguir trabajando, mientras que Adorni escribió: "Se inicia una nueva etapa en la Argentina. Inicio". Además, bromeo por su propio estilo comunicacional en donde en -casi- todos sus tuits cierra con un "fin".

Cerruti publicó: "Mucha suerte Manuel Adorni en tu nuevo rol. Sigamos trabajando por una comunicación democrática". Ante el saludo, el entrante portavoz contestó que de "por hecho" que se seguirá trabajando.

Sobre la reunión, Adorni le confesó a la prensa que le agradeció a Cerruti por el "tiempo" que le "dedicó" y por la charla que tuvieron. Además, comentó sobre cómo está trabajando el equipo libertario de cara a la asunción: "Estamos trabajando mucho, Estamos trabajando las 24 horas, en virtud de que el diez de diciembre tengamos todos un día democrático, republicano y de mucha alegría, y sabiendo que tenemos por delante 4 años que van a ser muy intensos y llenos de desafíos".

El tuit que le dedicó Cerruti a Adorni.

El economista también comentó que los distintos equipos y funcionarios entrantes de cada área están llevando a cabo una transición y traspaso de mando ordenado, correspondiente a un "país democrático" y que todo está siendo dentro de los "parámetros normales", aunque "no estamos acostumbrados a la normalidad": "Estoy agradecido que siempre me he topado con ayuda y colaboración".

Manuel Adorni, el elegido por Javier Milei para ser el vocero presidencial.

17.13