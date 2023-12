La falta de experiencia y los pocos aliados: el combo explosivo que puede complicar a Javier Milei en el Congreso

El miércoles de la semana pasada, Javier Milei reunió en el Libertador Hotel a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). Allí les demostró su confianza para conseguir las leyes que van a hacer falta, dio rienda suelta para empezar las negociaciones políticas propias de la arena parlamentaria. En esa reunión, donde confirmó que uno de los propios iba a conducir la Cámara de Diputados, tuvieron una especial relevancia un puñado de hombres que van a ser las espadas parlamentarias del oficialismo en los próximos cuatro años.

Uno de ellos sin dudas que será Martín Menem, el futuro presidente de la Cámara de Diputados. Desde el jueves que se reúne con Javier Milei todos los días en el búnker y empieza a armar una red de contactos políticos que le permita tener cierto dominio de una cámara integrada por 257 diputados.

El lunes empezó la transición con Cecilia Moreau que lo recibió por la tarde en su despacho del Gran Palacio. Menem aprovechó para saludar cordialmente a los periodistas parlamentarios y a los trabajadores de Diputados, pero no mucho más. Fue un primer acercamiento, que seguirán las segundas líneas. Menem nunca antes había sido diputado nacional, en política sólo tiene dos años de experiencia, como legislador provincial, que asumió en 2021.

En el Senado, Milei también tendrá un caballito para las batallas de la negociación. Si bien todavía no está claro el lugar que tendrá Victoria Villarruel, que parece corrida del armado de Defensa y Seguridad, que quedó para Juntos por el Cambio, el hombre clave que designó ahí el presidente electo es Francisco Paoltroni. Se trata de un empresario agropecuario bonaerense que se mudó a Formosa en 2008.

Paoltroni estará a cargo de la presidencia provisional del Senado, que se encarga de la parte operativa de la Cámara alta y reemplaza a la vicepresidenta cuando esta esté ausente, o quede a cargo del Poder Ejecutivo. Paoltroni tiene dos puntos en común con Menem: casi nula actividad política y sacó menos de 20% de los votos cuando se presentó a gobernador por su provincia.

Francisco Paoltroni será uno de los hombres clave. Crédito: Instagram

En el Senado, LLA está aún más complicada. Tiene sólo siete bancas de las 72 que componen la Cámara alta. Para cualquier movimiento va necesitar de 30 senadores que los acompañen. Empiezan esta carrera política con sólo 9 posibles aliados: 6 del PRO, un bloque que quedó muy halconizado, salvo por la larretista Guadalupe Tagliaferri, y tres de Unidad Federal que representan al peronismo no kirchnerista, Alejandra Vigo, Carlos Espínola y Edgardo Kueider.

Ese bloque quedaría a cargo de Bartolomé Abdala, un dirigente que sí tiene más trayectoria en la política, y que incluso podría ser considerado "casta". Se trata de un senador electo por San Luis que fue el presidente del PRO en su provincia y años antes había sido ministro de Turismo en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

En 2021 dejó el PRO y dijo: "La página de un partido franquiciado por una sola persona persiguiendo intereses particulares quedó atrás". "Javier es el que mejor representa las ideas de la libertad que tenía el propio Mauricio Macri al inicio de su carrera política y que después, cuando fue gobierno, no supo o pudo aplicar. Por eso me convencí a acompañarlo a él", explicó en aquella oportunidad. En el Senado serán muy pocos los posibles aliados de La Libertad Avanza. Crédito: Prensa Senado

La conducción del bloque de Diputados todavía no está del todo definida. Oscar Zago aparece con más peso, un hombre que fue legislador porteño del PRO durante las gestiones de Mauricio Macri. Este podría darle cierta posibilidad de negociaciones con Juntos por el Cambio. Conoce de cerca al radicalismo por su relación con Daniel Angelici y a muchos de los actuales popes del PRO, que fueron compañeros suyos en la Legislatura. Más precisamente, Cristian Ritondo era quién la presidía.

Pero también el puntano Carlos González D'Alessandro se mueve dentro del Congreso como posible jefe de la bancada PRO en Diputados. Este diputado electo llamó a varios de los legisladores del peronismo y de Juntos por el Cambio para presentarse como una autoridad de La Libertad Avanza. Lo cierto es que hasta ahora nadie le dio demasiada importancia, no sólo porque todavía no asumió sino, porque no saben quién es.