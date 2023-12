La curiosa respuesta de Javier Milei a Elon Musk

Javier Milei le respondió a Elon Musk, el magnate, empresario e inversor que compartió en sus redes sociales un video del presidente electo hablando sobre la justicia social. "We need to talk, Elon... ", le dijo Milei.

El crossover se da tras el posteo que hizo Musk en su red social X, en donde compartió al libertario hablando sobre la justicia social y definiéndola como "injusta". Así, Milei le respondió al fundador y CEO de Tesla, quien no es la primera vez que se pronuncia a favor del líder de La Libertad Avanza.

Cabe recordar que Musk ya había dado señales de apoyar las ideas y propuestas de Milei, por ejemplo cuando comentó de manera positiva las opiniones del ahora presidente electo de la Argentina en su entrevista con Tucker Carlson, el periodista norteamericano.

Esa vez, en septiembre, el creador de Tesla calificó de "muy interesante" la charla de Carlson y Milei y los conceptos del candidato libertario. De hecho, reposteó la entrevista a sus más de 160 millones de seguidores en X, como rebautizó a la ex Twitter.

La respuesta de Javier Milei a Elon Musk

Milei aprovechó ese momento para responderle a Musk que sería “más que bienvenido en la Argentina el año próximo si nosotros si tenemos éxito”. Ahora, se da un nuevo capítulo de esta relación cibernética, que puede llegar a dejar de serlo.