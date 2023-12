Locura por Javier Milei: un militante de La Libertad Avanza se hizo un impresionante tatuaje del presidente electo

El fanatismo por una persona puede llevar a la gente a realizar cosas extremadamente fuera de sí. Hacer eternas colas con acampes para presencial un recital; montar guardias para lograr una foto o conseguir un autógrafo; o bien, como está de moda, realizarse un tatuaje para inmortalizar el rosto del ídolo en cuestión.

La política no es la excepción. Muchos militantes se han tatuado el escudo del partido político al que pertenecen, otros, en tanto, se han dibujado en la piel los rostros de referentes como Juan Domingo Perón, Evita, Néstor o Cristina Kirchner.

Luego del balotaje, un agente financiero militante de las ideas libertarias de Javier Milei decidió ir hasta un estudio de tatuajes para inmortalizar el rostro del presidente electo.

"Es algo que surgió, yo tengo muchos tatuajes y todos tienen un significado. Para mí Javier Milei es como un semidiós", dijo Matías Álvaro Seratti en diálogo con TN. Y agregó: "Tenía la idea de tatuármelo hace tiempo y unos días antes se lo decía a mis amigos, pero cuando ganó dije 'es el momento', no lo dude".

"Lo veo todo el tiempo, quedó hermoso. Queríamos que el tattoo sea disruptivo como es la personalidad de Javier, quedó impresionante, no lo puedo creer", dijo el agente financiero destacando el trabajo de @Nachy_tattoo_studio, quien se encargó de realizar la obra de arte en su cuerpo.

Sobre su inclinación política, Seratti expresó que "milito para la La Libertad Avanza y veo como la gente se fue sumando y apoyando las ideas, pero todavía hay mucho hater, mucho termo, mucha gente que no supera el modelo empobrecedor del kirchnerismo, pero es cuestión de tiempo".

Sobre su fanatismo por Javier Milei, Matías Álvaro Seratti explicó: "Lo sigo hace años, incluso antes de que se metiera en política. Me lo crucé una vez en una convención, un segundo nada más. Compré un libro de él, quise que me lo firme y no se pudo porque tenía mucha custodia, pero su impronta se notaba que era de querer hacerlo. Sería un sueño que viera el tatuaje".