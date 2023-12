En redes: otro guiño de Elon Musk a Javier Milei

Elon Musk, el famoso empresario, inversor y magnate que también es dueño de la red social X y de Tesla, posteó un video del presidente electo Javier Milei. El contenido es un fragmento del libertario en una entrevista en A24 en donde determina que la "justicia social es injusta".

En el video, Milei cita a uno de sus economistas favoritos, Milton Friedman, y determina que "cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad no terminas consiguiendo ninguna de las dos". La diferencia que marca él es que "cuando vos pones la libertad por encima de la igualdad conseguir ambas".

Además, el león también hizo foco en la visión de John Stuart Mill, que afirma que "una sociedad que hace hincapié en la igualdad a la larga se hace una sociedad de saqueadores y se hunde". "Esa es la historia de la Argentina", aseguró Milei. Y agregó: "La justicia social es injusta, no hay nada más injusto que la justicia social".

Para diferenciarse de ese modelo, el libertario determina que el "gran logro del liberalismo" es haber logrado la igualdad ante la ley, "la ley es la misma para todos", afirmó. Y volvió sobre el tema de la justicia social para enfatízate sobre cómo actua el mecanismo: "Vos en el fondo lo que estas haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso para redistribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona", concluyó en el video.

Mirá el video: "No hay nada más injusto que la justicia social"

No es la primera vez que Musk habla sobre las ideas de Milei o comparte sus ideas. Cuando Milei ganó el balotaje y se convirtió en el presidente electo, Musk escribió en X: "Prosperity is ahead for Argentina", traducible como “Hay prosperidad para la Argentina”.

Cabe recordar que Musk había ya dado señales de apoyar las ideas y propuestas de Milei, por ejemplo cuando comentó de manera positiva las opiniones del ahora presidente electo de la Argentina en su entrevista con Tucker Carlson, el periodista norteamericano y ex anchorman de la red Fox.

Esa vez, en septiembre, el creador de Tesla calificó de "muy interesante" la charla de Carlson y Milei y los conceptos del candidato libertario. De hecho, reposteó la entrevista a sus más de 160 millones de seguidores en X, como rebautizó a la ex Twitter.

Milei aprovechó para responderle a Musk que sería “más que bienvenido en la Argentina el año próximo si nosotros si tenemos éxito”.

El león comenzó a ser reconocida por su participación en las redes, lo que lo llevó a extender las ideas de la libertad más allá del territorio argentino. Además, es clave entender que el primer viaje que hizo Milei cuando ganó el balotaje fue hacia Estados Unidos, específicamente a Washington y Nueva York, dos distritos claves que parecen con ganas de entablar más relación con el futuro gobierno libertario.