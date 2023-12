El alfil de Javier Milei que desafía a Cristina Fernández de Kirchner: "No creo que le hagan caso a una señora que se fue a vivir al Sur""

El senador electo por Formosa por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, propuesto por esa fuerza como presidente provisional del Senado, aseguró que los siete legisladores en la Cámara alta de ese espacio político son "un montón" y se mostró confiado de poder alcanzar los consensos necesarios para aprobar las leyes ya que la "mayoría de los legisladores desea un cambio".



"A mí me parece un montón. Son siete senadores que representan algo totalmente disruptivo y nuevo en la historia del país. No tengo dudas de que la mayoría de los legisladores desea un cambio y son conscientes de que la Argentina necesita un cambio de normas", afirmó Francisco Paoltroni, uno de los alfiles de Javier Milei dentro de la Cámara de Senadores.



En ese sentido, aseguró que el paquete "ómnibus" de leyes que prepara el presidente electo Javier Milei tiene que aprobarse "lo más pronto posible para empezar a resolver los problemas de los argentinos" y no consideró un problema que el bloque de Unión por la Patria (UxP) se oponga.



"No creo en ese bloque y en esa lógica. Ha funcionado muy poco ese bloque. Entre esos 33 senadores yo avizoro tres grupos: uno que puede seguir respondiendo a (la vicepresidenta) Cristina Kirchner, otro que responde a sus gobernadores y otro de independientes. No veo ese bloque de 33 personas obedeciendo a una señora que se fue a vivir a un pueblo del sur", afirmó.

Francisco Paoltroni busca ser el presidente provisional del Senado.

Francisco Paoltroni añadió que los senadores tienen "una responsabilidad indelegable" de la que "depende el futuro de todo el país", al confiar en que van a alcanzar el quórum requerido para sesionar en los próximos meses.



"Para mí somos mayoría de diferentes sectores y provincias porque hay una necesidad de reformas profundas. No creo en la lógica de 1+1", apuntó.



El productor del sector agropecuario afirmó que este martes mantendrán una reunión de bloque con la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, con quien dijo que se lleva "muy bien" y que ya vienen "hablando e interactuando permanentemente".



"El presidente (electo) va a realizar los anuncios correspondientes. Hay un orden de prioridades pero sin dudas el campo argentino va a ser el gran ganador de las ideas de la libertad. Hay prioridades, es obvio y razonable. Se sabe la situación económica que estamos recibiendo", completó.