Con Javier Milei presidente, todo puede ser novedoso

Se va cerrando la grilla de nombres del gabinete, aun cuando quedan algunas piezas importantes de concretar como el Banco Central. Más allá de eso, Javier Milei no quiere dejar dudas que será el gobierno de él más algunos invitados, de modo que ningún acuerdo político lo tenga de rehén, ni sugiera que pueda haber algún doble comando. Por eso, la fragmentación del PRO lo favorece porque evita que Macri se quiere convertir en el gran inspirador de este “segundo tiempo”, una suerte de reivindicación sobre sí mismo.

El proyecto Milei nace de un esquema pequeño y cerrado, lejos de la política tradicional

Eso lo llevará naturalmente a ser muy desconfiado con todo lo que no pase ciertos filtros de lealtad. Por eso, manda al freezer a su compañera de fórmula, quitándole la posibilidad de meter bazas tanto en defensa como en seguridad. De ese modo desactiva que tenga cualquier expectativa de poder compartido con el nuevo mandatario, sobre todo para aquellos que especulan con que el libertario no dure mucho en el poder debido a la osadía de las reformas que quiere implementar.

El candidato ganador, al incorporar a Petri a Defensa, cometió la picardía de hablar de que sumaba a la “fórmula completa de Juntos por el Cambio”, da un mensaje a Macri y a todo ese conglomerado político. En una sola jugada lo limita al ex presidente, fomenta la fragmentación opositora y encasilla a la nueva vicepresidenta.

Javier Milei y Patricia Bullrich.

Astucia no le falta, o al menos se deja asesorar por otros astutos

Guillermo Francos, ex funcionario de Scioli y de Alberto, ex militante de Cavallo, está juntando masa crítica de peronismo no kirchnerista para apuntar a una gobernabilidad que Macri no le puede garantizar por sí mismo. La llave en ambas cámaras la tiene Unión por la Patria, ya que es la primera minoría. Dado lo crítico de la situación, será clave la negociación que se establezca con los gobernadores peronistas (y los de Juntos por el Cambio también). En el toma y daca de recursos, puede aparecer la ventana de oportunidad para que los generales con mando de tropa ordenen facilitar algunas de las iniciativa del nuevo ocupante del Poder Ejecutivo.

Debe tenerse en cuenta que cuando las cosas van mal, los votantes no discriminan mucho entre oficialismo y oposición, sino que piensan en “los políticos”, dentro de los cuales ahora estará también Milei. De modo que –en el contexto de un mega ajuste- si

a las provincias les va mal, eso también arrastrará tarde o temprano al nuevo gobierno nacional, y viceversa.

¡Hagan su juego señores! Con Milei todo puede ser novedoso

Si Milei se convierte en un buen negocio para los gobernadores de todos los colores, los mismos pasarán a ser sus socios esenciales y favoritos. Obviamente un capítulo aparte será el caso de la provincia de Buenos Aires, ya que Axel Kicillof necesita recursos

para que no le estalle, al mismo tiempo que estará obligado políticamente a ser el principal foco de resistencia.

Carlos Fara.

* Carlos Fara, Analista político.