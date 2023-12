Diputada nacional electa propone erradicar el Registro Automotor para terminar con una caja de la política

El 6 de diciembre, cuando Patricia Vásquez asuma en representación de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires su banca como diputada Nacional de Juntos por el Cambio, presentará un proyecto de Ley para eliminar los más de 1500 registros de automotores que hay en el país.

La legisladora electa del PRO explicó en redes sociales su proyecto de Ley. El video publicado en TikTok, Instagram y X (ex Twitter) tuvo más de un millón de reproducciones en pocos días. En el video, Patricia Vásquez en la puerta de uno de los registros dice: “Quiero eliminar los registros automotores, quiero terminar con esta burocracia y este curro de la política”.

Agregando que en ningún lugar del mundo existe la intermediación por la que los registros automotores mueven al año más de 60 mil millones de pesos, “el 6% del valor de lo que transfieras se los llevan impuestos y formularios. Basta, no damos más con esto”, proponiendo un único arancel sin importar el valor del vehículo, trámites simplificados online y que la patente sea de por vida.

En diálogo con MDZ Patricia Vásquez afirmó que el proyecto lo va a presentar ni bien asuma y que lo que busca con la eliminación de los registros automotores, “en manos de familiares, amigos y amantes de dirigentes políticos”, es terminar con una de las cajas negras de la política, además de “eliminar la burocracia, gastos y complicaciones que padecen los ciudadanos cuando inscriben un 0Km o transfieren cualquier tipo de vehículo”.

“Nosotros proponemos un registro único nacional y digital que reúna la base de datos de embargos, denuncias de robos, deudas de patentes y multas de tránsito. Y lo más importante es que desde una plataforma digital se elimina la intervención de un Estado ineficiente y los negocios de los registros automotores, entregados como prenda política desde el año 1958. Por lo que se les acaba el curro a los titulares de los registros automotores que se tendrán que dedicar a otra cosa”, enfatizó la diputada nacional de Juntos por el Cambio.

Además, agregó: “Llevan años cobrando una fortuna, el año pasado facturaron más de 60 mil millones de pesos y se quedaron con el 70% de lo recaudado”.

La diputada nacional electa Patricia Vásquez junto a Patricia Bullrich.

El costo de una transferencia equivale al 6% del valor del vehículo, los impuestos nacionales varían del 1,5 % al 2% dependiendo de si el vehículo es nacional, del Mercosur o importado. A lo que se debe sumar que las provincias al tener registros automotores en sus territorios cobran sellados e ingresos brutos. Aal usar la plataforma - sostuvo Vásquez - el ciudadano va a pagar un arancel único por el uso de un servicio público nacional como es la registración, que no va a tener relación con el valor del vehículo que se está adquiriendo. Vamos a invitar a las provincias a que reemplacen el impuesto a los sellos e ingresos brutos por una tasa provincial destinada al mejoramiento de caminos rurales y rutas provinciales”.

Asimismo, la legisladora electa afirmó: “Soy consciente que con este proyecto estoy pateando el kiosco de muchos amigos de la política, que con este curro armaron Pymes por las que cobran fortunas por ser intermediarios del Estado en perjuicio de los ciudadanos”.

El proyecto de Ley establece que la patente sea de por vida e intransferible: “Es como se hace en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. La patente es única, va a estar relacionada con el D.N.I; por lo que al vender un vehículo se deberá sacar la patente y colocarla en el que adquieran por el que se pagará un arancel único de la transferencia. En caso de fallecimiento, desde la misma plataforma se dará de baja la patente”. Formulario Ceta de AFIP

En cuanto a los 2 proyectos de Ley presentados, también por legisladores de Juntos por el Cambio, para modificar los registros automotores, Patricia Vásquez sostuvo que no tienen nada que ver con el suyo: “El proyecto que presentó el diputado Tetaz mantiene los registros automotores planteando un sistema optativo y gratuito. Lo que dice Tetaz es 'esto no funciona muy bien', por lo que propone una alternativa de crear una plataforma que carece de seguridad jurídica y no tiene efectos constitutivos como es un registro".

“El otro proyecto que presentaron en conjunto la diputada Jimena de la Torre y el senador Alfredo Cornejo, tiene cosas en las que coincido, como por ejemplo que lo recaudado en concepto de tasas por las provincias vaya a la reparación de caminos y rutas. Pero ese proyecto plantea, al igual que el de Tetaz, la creación de una plataforma delegando en las provincias el otorgamiento del título de propiedad. Mientras que el mío, si bien instrumentalmente es una plataforma digital, es un registro que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que los títulos de propiedad digital tienen un valor constitutivo“, sostuvo Patricia Vásquez.

Sobre la entrega de las chapas patente, afirmó: “El proyecto establece el llamado a licitación, controlado por el Ministerio de Justicia de la Nación. La empresa que gane la licitación para la fabricación de las chapas patentes tendrá la obligación de enviarlas a domicilio”.

En cuanto a qué va a pasar con los trabajadores de los 1.554 registros de automotores repartidos en todo el país, respondió: “Los titulares de los registros, desde el día que se lo otorgaron, asumieron la responsabilidad y el riesgo comercial. Para que se los otorguen debieron constituir un fondo de garantía, por lo que no tendrían ningún inconveniente en indemnizar a los trabajadores”.

“Los argentinos tenemos que cambiar la cabeza. ¿Por qué tenemos que perjudicar a 46 millones de argentinos para beneficiar a los más de 3 mil que trabajan en los registros? Yo elijo beneficiar a todos y no a los que enmascaran este curro de la política”.

“En las redes sociales me contestaran empleados de los registros automotores alentándome a que presente el proyecto por más que se queden sin trabajo. Creo que es el momento oportuno para presentarlo, impulsarlo y concretarlo; y en el momento de votarlo voy a exponer a los diputados que se niegan a favorecer a los 46 millones de argentinos en beneficio de un pariente, un amigo o una amante para que sigan currando y esquilmando a la gente”, finalizó Patricia Vásquez, diputada nacional electa de la provincia de Buenos Aires, por el PRO.