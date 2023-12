El fulminante mensaje contra Luis Toto Caputo que borró Guillermo Moreno

Fiel a su estilo, Guillermo Moreno fulminó al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y lo denunció por presuntamente pagar "72 mil millones por día a los bancos" con respecto a los pasivos remunerados del Banco Central.

"El Gobierno del presidente Javier Milei está pagando 72 mil millones por día de pasivos monetarios remunerados. Por día", disparó el exsecretario de Comercio y exprecandidato a presidente.

En ese sentido, el exfuncionario añadió que "el ajuste lo hace el pueblo". "Y los negocios (se los lleva) los amigos de la consultora de Toto Caputo y sus socios", completó en su cuenta de X.

El posteo de Moreno que eliminó a los pocos minutos

No obstante, el duro mensaje no permaneció por mucho tiempo: Moreno eliminó la publicación a los pocos minutos sin dar ningún tipo de explicación al respecto y el posteo no fue reemplazado.

Días antes, el dirigente peronista aseguró por C5N que el Gobierno de Javier Milei "está terminado" a raíz del impacto de las políticas anunciadas y agregó que la revolución anarco-capitalista "murió antes de nacer". "Esto está terminado, el tema es cuándo. Acá viene la responsabilidad del peronismo", añadió.