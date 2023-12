El duro reclamo de un histórico dirigente peronista a Alberto Fernández

Alberto Fernández brindó una entrevista a la agencia Noticias Argentinas a menos de una semana de pasar la banda presidencial. Tras un gestión marcada por la tensa relación con quien fue su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario reconoció la falta de diálogo entre ambos y hasta lanzó fuertes declaraciones en las que aseguró que "tiene un modo de hacer política" que no le gusta.

"Ese lugar en el que me pusieron donde Cristina me manejaba, me torturaron durante años con ese tema", indicó Fernández.

Al ser consultado sobre si se sintió acompañado por Cristina Kirchner en estos cuatro años, el jefe de Estado respondió: "No, sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no, que se yo... Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta".

Tras conocerse estas declaraciones, varios dirigentes peronistas decidieron dar su opinión. El histórico dirigente mendocino Adolfo Bermejo consideró inapropiados los dichos y le recomendó al presidente llamarse al silencio.

"Moderación en la derrota y silencio respetuoso antes de marcharse. Será posible?", fue el contundente mensaje que el exintendente de Maipú publicó en sus redes sociales.