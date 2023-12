La cruda advertencia de Alfredo Cornejo a Javier Milei sobre el riesgo de llamar a un plebiscito

En líneas generales el gobernador Alfredo Cornejo respalda las medidas drásticas que pretende implementar el presidente Javier Milei. Pero al mismo tiempo le ha marcado límites y sostuvo que, si bien está de acuerdo con que use la herramienta del DNU para temas urgentes, necesita legitimar sus acciones buscando consenso en el Congreso de la Nación. Incluso, le advirtió que sería un error convocar a un plebiscito porque en caso de tener un resultado negativo su gobierno quedaría gravemente herido.

A diferencia de otros dirigentes políticos, Cornejo prefirió concentrarse en el fondo de las reformas y no en las formas. En este sentido, aclaró que el Decreto de Necesidad y Urgencia es una herramienta constitucional que él mismo utilizaría en casos urgentes si fuese presidente. También señaló que muchos legisladores de la oposición están dispuestos a apoyar reformas contempladas en el DNU y la Ley Ómnibus pero con algunas modificaciones. Entre otras cosas, cuestionó el pedido de delegación de facultades extraordinarias hacia el presidente y remarcó que llamar a un plebiscito podría ser una condena para Milei.

"No creo que el Gobierno pierda legitimidad porque no le deleguen facultades extraordinarias. Creo que sería más peligroso que convocara a un plebiscito y que salga negativo; eso sí dejaría muy mal herido al Gobierno", argumentó el mandatario mendocino en diálogo con MDZ Radio.

Entre sus más de 600 artículos, el proyecto de ley pide delegar facultades legislativas al presidente hasta el año 2025 para hacer frente a la crisis económica. "Yo no veo para qué quiere delegación de facultades si el Congreso está funcionando. Entiendo la situación del Gobierno que tiene ínfima representación en los senadores y diputados pero eso es lo que le otorgó la democracia. El Gobierno tiene que construir esas mayorías", señaló Alfredo Cornejo sobre ese punto y aclaró que una porción importante de la oposición está dispuesta a acompañar las reformas.

En ese sentido, el gobernador confesó que no termina de entender cuál es la estrategia del gobierno nacional para conseguir respaldo. "Más allá de la forma, lo que no está clara es la estrategia del gobierno. Creo que han mostrado mucha iniciativa política con muchos proyectos. Muchos elaborados incluso con equipos técnicos de Juntos por el Cambio. Han tenido iniciativa política pero no está clara la estrategia respecto al Congreso y la oposición", admitió.

"Convoca dirigentes para ser ministros, secretarios y subsecretarios. O es porque no tiene gente o porque está buscando apoyos de la oposición para gestionar. No está muy clara la estrategia. No está claro si es que no le importa el Congreso o es que se planta firme para negociar", aseguró.

Para Cornejo no está mal que el presidente firme un DNU pero tampoco se puede gobernar por decretos sin respaldo político. "Creo que es imposible gobernar por decreto y es imposible que los cambios perduren en el tiempo sin grandes acuerdos.Todas estas reformas tocan el bolsillo de los ciudadanos. Necesariamente habrá un malestar con las medidas. Sin alto consenso no se van a consolidar las reformas", advirtió.