Alfredo Cornejo dijo que apoya el DNU y las leyes de Milei, pero le marcó los límites

El gobernador Alfredo Cornejo dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y repasó la actualidad del país y lo que podría suceder con Mendoza. Un año ajetreado termina para iniciar otro en busca de soluciones, pero con un destino incierto. El presidente de la República Argentina, Javier Milei, puso en marcha su plan motosierra anticipado durante su campaña electoral. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el megaproyecto de la ley ómnibus, más formalmente denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", son sus dos primeros movimientos para buscar una mejora en la economía del país sin gradualización.

Los distintos gobiernos provinciales se mantienen al margen de las decisiones nacionales, a la espera de lo que pueda suceder en el Congreso de la Nación. La provincia de Mendoza está más expectante que nunca y comparte la incertidumbre con el resto del país. "Hay conversaciones con el Gobierno nacional, pero no participamos en la definición de estos proyectos. Los 10 gobernadores de JxC queremos darle la derecha al Gobierno en esta primera etapa de su funcionamiento. En líneas generales, creo que hay que apoyar ambas iniciativas, tanto el DNU como el megaproyecto de la ley ómnibus", manifestó el mandatario mendocino.

El gobernador repasó el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), y opinó que "quienes no quieren apoyar el cambio del modelo económico, ponen mucho énfasis en las formas. Quienes sí, ponemos énfasis en el fondo. Al poner énfasis en las formas nos estamos olvidando de las cosas que se quieren modificar. En mi opinión, las modificaciones que plantea nos son tan profundas".

"Si la Constitución prevé un DNU, y el Gobierno necesita rapidez para dar respuestas, yo también lo haría por decreto en una primera etapa, no vería grandes inconvenientes en eso. Ahora, tiene un mandato pero no tiene mayoría, entonces debe construirla. El mandato popular es genérico, por lo cuál, si no tiene legitimidad, ahí empiezan los inconvenientes. Tienen que ir trabajando en los consensos para los problemas que indefectiblemente van a venir", agregó.

Alfredo Cornejo respalda los decretos de Javier Milei.

Además, advirtió que "la agenda nacional tiene que ver mucho con Mendoza". "Si esto funciona, Mendoza va a volar con su entramado de empresas. Pero, si a la provincia le tocan las ganancias y no se lo compensan, va a empezar a tener serios problemas de caja si la economía no comienza a crecer rápido", manifestó reiterando conceptos que esgrimió durante la última campaña.

Pero al mismo tiempo, Cornejo admitió que le parece que "no está muy clara cuál es la estrategia del Gobierno". "Me parece que han tenido mucha iniciativa política, creo que el Congreso tendría que aprobar muchas de esas modificaciones. Tampoco está clara su postura ante la oposición. A juzgar por las conversaciones, es imposible gobernar por decreto todo el tiempo y también es imposible que los cambios perduren si no hay un amplio acuerdo. Si no hay un alto consenso, no se van a consolidar las reformas", señaló.

Por otro lado, habló sobre el megaproyecto de la ley ómnibus: "La oposición, que es amplia mayoría en todas sus facetas, podría tener una aprobación parcial de varias de esas leyes y la desaprobación de otras. Hoy tengo un zoom con legisladores nacionales sobre este tema. No creo que el Congreso otorgue la delegación de facultades, eso genera inseguridad política de fondo. No veo para que se quiere es delegación de facultades si el Congreso está funcionando, entiendo la situación del Gobierno que tiene una ínfima representación, pero eso es lo que le otorgó la Democracia".

"Hay una propensión de buena parte de la oposición de votar cambios del modelo económico, no creo que el Gobierno pierda legitimidad porque no le deleguen facultades. Lo que dejaría al Gobierno muy malherido es que salga mal un posible plebiscito", sumó el actual gobernador de la provincia.

