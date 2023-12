Mauricio Macri respaldó el DNU de Javier Milei y apuntó con dureza a la CGT por el paro general

Mauricio Macri reiteró su apoyo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Javier Milei para impulsar la desregulación económica y cuestionó a la CGT por el paro anunciado para el 24 de enero para rechazar las medidas del Gobierno.

"El DNU es legal y constitucional", afirmó el expresidente y cuestionó a Juntos por el Cambio al asegurar que no pueden "caer en cuestionar la perfección institucional" del decreto. Con respecto al impacto de las medidas del Gobierno, consideró que hay una "vocación de cambio más profunda que en 2015".

Macri celebró así la "agenda de cambio" de Milei en un contexto "de extrema fragilidad", porque la herencia del Gobierno "es peor que la de 2015".

"Nadie puede estar en contra de recibir más libertad. Te puede dar un poco de vértigo después de tanta presión porque acá hemos salido de la asfixia de tantos años pero no se puede estar en contra", agregó en contacto por LN+.

Además, fue fulminante contra los detractores del decreto y utilizó un durísimo término para cuestionar a los sectores que rechazan las propuestas de Milei. "Este famoso DNU, muy controvertido por los orcos. lo que viene a decir es ´liberemos a los argentinos´", sostuvo.

En esa línea, el fundador del PRO reconoció que el cambio "será doloroso" pero que representará un “aprendizaje” que tiene que ver con que “la libertad es un concepto único, que si se quiere la libertad política, se tiene que creer en la libertad económica".

El exgobernante hizo alusión a la convocatoria confirmada por la CGT y sostuvo que "es triste ver a los mismos intentando ya obstruir al gobierno a poquísimos días de su asunción".

En ese sentido, cuestionó el "silencio y la complicidad con el peor gobierno de la historia" en referencia a la administración de Alberto Fernández. "No puedo creer que no aparecieron en 4 años, no tienen derecho. Quiero creer que van a decir que es una broma por el Día de los Inocentes", disparó y les pidió "dignidad" para "no entorpecer" el inicio del gobierno de Milei.

En otro tramo de la charla, Macri destacó el trabajo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que “cortó algunos cables y evitó que la bomba explote”.

"Lo están haciendo bien", expresó aunque recalcó que "la situación de fragilidad sigue estando" y pidió "mantener la coherencia y la solidez" para "desarmar el cepo paso a paso".

Por último, subrayó que le pareció una "genialidad" la iniciativa de la "tasa Kicillof" propuesta por Milei para pagar el juicio por la expropiación de YPF y planteó que solo bastaba con "extenderle la oferta de estatización de YPF a los accionistas minoritarios" para evitar el conflicto. "Antonia con 9 años lo hubiese entendido", sentenció sin filtro.