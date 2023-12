Alfredo Cornejo minimizó el cargo nacional que le dieron a Omar De Marchi

Alfredo Cornejo y Omar De Marchi no han logrado retomar el diálogo luego de la última elección provincial que los tuvo como adversarios. El gobernador de Mendoza fue consultado este jueves acerca de la decisión de Javier Milei de sumar a De Marchi al gobierno nacional y la respuesta de Cornejo fue lapidaria. "No creo que sea un tema tan relevante para ponerle énfasis", manifestó.

En concreto, De Marchi fue designado como Secretario de Relaciones Parlamentarias y esta semana fue elogiado en las redes por el presidente, con quien mantuvo una reunión. "El cargo ese es un cargo que ya existía y un poco devaluado. El anterior secretario era uno de los líderes del Movimiento Evita, Fernando 'Chino' Navarro, y yo nunca lo vi negociando en la Cámara de Senadores ni en Diputados. No sé exactamente cuál es el alcance de ese cargo. Honestamente", disparó Cornejo.

Para restarle importancia a la "cercanía" que se observó esta semana entre Milei y De Marchi, Cornejo aseguró que "los acercamientos y distanciamientos hay que verlos en las conductas particulares". "Creo que las convicciones son importantes a la hora de gestionar. Yo me siento orgulloso de que el gobierno de Mendoza tenga un modelo de achicamiento del Estado para tener un mejor estado y mayor sector privado. Bienvenido el programa de Milei, porque va en la misma dirección", subrayó tratando de mostrar que hay similitudes entre su gobierno y el del líder libertario.

De Marchi compartió una foto con el presidente luego de una reunión.

"El acercamiento se ve en los hechos. En ponerse en contra de una posibilidad de que le quiten a las provincias la facultad de conceder licencias hidrocarburíferas. Un cargo no define acercamiento o rechazo", esgrimió y luego cargó contra La Unión Mendocina y sus integrantes.

"A eso hay que agregar que la mayoría de los dirigentes de esa fuerza de la oposición estuvieron apoyando Sergio Massa. Me cuesta definir que es acercamiento y que es distanciamiento. Me importa más que nos paremos en dónde estamos respecto a la producción de Mendoza. No creo que sea un tema tan relevante para ponerle énfasis", concluyó.

Por último, también cuestionó a la diputada provincial de La Unión Mendocina, Janina Ortíz, y la acusó de estar "evadiendo" la Justicia para no quedar imputada en las causas por las cuales la investigan. "Janina Ortiz no quiere someterse a la Justicia. La viene evadiendo. Todas las personas involucradas en esas causas están imputadas. Incluso algunas que probablemente no hayan cometido delitos", señaló.