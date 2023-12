CGT: un primer intento y un plan paso a paso esperando la caída del salario

La CGT no goza de buena salud, el silencio durante los años de caída del salario con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa está latente en cada afiliado y lo saben quienes dirigen la central obrera que no termina de consolidar su liderazgo desde los tiempos de Hugo Moyano y los idílicos tiempos de Néstor Kirchner. Hoy puso un primer paso con una protesta agridulce: lograron cierta cantidad de gente movilizada, pero en vano en términos legales por el rechazo de la justicia a la cautelar a un DNU no vigente.

Lo de hoy es la antesala del primer hecho político concreto del mundo obrero: el mediodía encontrará el jueves a los popes cegetistas reunidos en la histórica calle Azopardo para verse las caras en el Comité Central Confederal, ese órgano que nuclea y organiza el destino de distintos gremios. Se abordarán distintos puntos de un temario que desemboca, como casi todas los preludios, en abril, el mes donde se sabrá finalmente si el plan motosierra, ahora cristalizado en un contundente recorte, tendrá sobrevida y aceptación con aumento de pobreza e inflación récord el primer cuatrimestre.

Altri tempi. Hugo Moyano con Alberto Fernández.

Hay diferentes miradas de lo que se vio este miércoles en las calles. La principal arteria de arribo a la protesta, la avenida Corrientes, nunca se cortó totalmente y los carriles se mantuvieron siempre recorridos, punto a favor para el Gobierno porteño que prometió liberar las calles y cumplió. Waldo Wolff, ministro de Seguridad de Jorge Macri, consideró un éxito el operativo conjunto con Nación, donde Patricia Bullrich coordinó y en tándem lograron evitar el caos sin heridos, más allá de la agresión a la prensa por parte de un militante kirchnerista. Un cronista del canal de cable LN+ fue agredido por un manifestante que lo reconoció al aire y aseguró que sus golpes fueron por "las mentiras y los muertos que ustedes generan".

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reiteró el éxito del sistema que busca instalar como premisa básica de su gestión: despejar totalmente las calles y que las manifestaciones cumplan los pedidos y protocolos correspondientes. Así lo expresó en X: "Quiero felicitar el accionar de los efectivos de la Policía de la Ciudad por el éxito del operativo que permitió ordenar la manifestación en Plaza Lavalle, controlar que no se obstruyan las calles, despejar la Av. Corrientes, evitar las agresiones y desactivar rápidamente el intento posterior de corte en el Obelisco. Junto a las fuerzas federales, nuestra Policía demostró la firmeza y el compromiso de hacer cumplir la ley y garantizar la libertad de circular por la Ciudad". Y agregó: "con trabajo y con la convicción de que millones de argentinos quieren vivir con tranquilidad y en paz, vamos a seguir este camino de fortalecer el orden en el espacio público".

Orden. Jorge Macri busca ordenar el espacio público con Waldo Wolff y Diego Kravetz.

La mirada de la CGT difiere de la del exprecandidato a presidente, Juan Grabois, quien fue a la marcha a dejar la frase que resume toda la interna que atraviesa el extinto Unión por la Patria. "Dónde está la dirigencia, dónde está el presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández, dónde está Sergio Massa, a quien voté". Alberto Fernández está en España, se lo filmó en el momento que abría una cuenta bancaria en una sucursal del banco Santander de Madrid, la capital española.

Arenga. La CGT contra Javier Milei.

Ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa opinaron sobre la marcha, a pesar de la convocatoria en redes y a todos los partidos. La caída del salario no es tema de disputa, las consultoras de todos los espacios coinciden en que Alberto Fernández fue el presidente que deprimió el salario los últimos años. La participación de los trabajadores privados formales en la masa salarial total cayó 3,5 puntos, era de 38,5% en 2011 y llegó a 39,3% en 2015, después bajó a 37,3% en 2019 y bajó hasta 33,8% a fines de noviembre.

La decisión de la CGT del próximo jueves será decisiva porque se decidirá el momento para el primer paro general, con las consecuencias que tiene eso a la hora de negociar paritarias. La ley ómnibus será la que cristalice el plan de gobierno de Javier Milei y se encargarán de esperar los primeros síntomas de deterioro del salario, caída de la actividad y tensión en las calles para romper con el Gobierno, a pesar de que este miércoles la consultora Fixer puso al DNU en la aprobación cercana al 75% de los encuestados.