La contundente advertencia de Hugo Moyano a Javier Milei: "Los trabajadores van a reaccionar"

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, arremetió contra Javier Milei respecto a un eventual triunfo del candidato a presidente en las elecciones de octubre y se expresó en contra de las posible reformas laborales que llevaría adelante el líder de La Libertad Avanza. "El trabajador tiene claro cuáles son sus derechos y los va a defender como sea necesario", afirmó el dirigente sindical en una entrevista radial por El Destape. Según Moyano, las medidas "como las que Milei anuncia" tendrán una contundente respuesta en repudio.

"Los trabajadores van a reaccionar, tarde o temprano, tardarán meses más o meses menos. Pero la reacción va a venir en defender los derechos cómo ha sido históricamente", agregó.

Al ser consultado sobre si las medidas del economista pueden ser aplicadas en la realidad, el referente sindical consideró que el aspirante a Jefe de Estado "es un personaje" al cual "no se le puede tener demasiada confianza con todas las cosas que dice".

"No son creíbles las cosas que él menciona", señaló. Y recalcó que las soluciones ante los problemas de la Argentina no se resolverían "con la sencillez que él pretende".

"Entonces", siguió Moyano, "cuando aparece un personaje como este a decir que va a cambiar todo, es muy poco creíble eso. Aquellos que creen en lo que promete me parece que están equivocados, porque realmente es un país que viene con los derechos de los trabajadores durante tantos años, como es el aguinaldo, como son las vacaciones, las inyecciones y todos los derechos".

Por último, le pidió a la sociedad que tenga "mucho cuidado" en las urnas de octubre. "Hay que tener mucho cuidado para no equivocarse y no dejarse engañar por estos personajes que hacen alarde de llevar adelante una política que realmente va a hacer mucho daño y no va a ser efectiva para la solución de que el país necesita", cerró.