Marcha de la CGT: se suman organizaciones y piden paro general

La CGT ratificó su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la movilización del miércoles hacia Tribunales para cursar presentaciones y amparos judiciales en demanda de su "inconstitucionalidad", y también el Comité Central Confederal (CCC) del jueves para definir "un plan de lucha gremial". La medida cuenta con la adhesión de varias agrupaciones y movimientos sociales que decidieron dar apoyo y sumarse para reclamar contra los cambios que aplicará el Presidente.

En este contexto, el jefe del Sindicato de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, exigió "un paro general ya". "Está muy bien el planteo judicial y el diálogo con los legisladores y gobernadores. Pero no se puede confiar demasiado en esos mandatarios, que utilizaron el dinero de Ganancias descontado a los trabajadores, y mucho menos en los supuestos dirigentes peronistas que habitan en el espacio Unión por la Patria (UXP), porque no los hay. ¿De qué peronistas me hablan allí? Los trabajadores sólo los estorbamos, como a cualquier otro", aseguró el dirigente ferroviario.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) también participará de la movilización prevista para mañana a Tribunales. Así lo confirmó el titular, Alejandro 'Peluca' Gramajo. Los militantes y dirigentes de esa organización se concentrarán desde las 11, en la esquina de Talcahuano y Tucumán, a pocos metros del palacio de Justicia.

"Este decreto pasa por encima de los demás poderes de la República Argentina en nombre de una libertad hecha a medida de la casta que supuestamente venían a combatir. Las y los trabajadores de la economía popular tenemos bien claras las consecuencias de medidas de este tipo, que aceleran los procesos de exclusión y descarte de gran parte de la población como sucedió en los años 90's. Nuestro sector nació resolviendo e inventando trabajo frente a un periodo de despidos masivos y tiene muy presente esa historia", dijo Gramajo.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguier, es otro de los que ratificó que se movilizarán mañana para repudiar la disposición oficial de "despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional". De esta forma, el dirigente fijó postura sobre el Decreto 84, publicado hoy en el Boletín Oficial que dispuso no renovar los contratos iniciados en 2023 en la administración pública.

Jornada Nacional de Lucha!



Miércoles 27 de diciembre.



Concentramos en Talcahuano y Lavalle a las 11. pic.twitter.com/D4exUBLgD0 — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) December 26, 2023

"Si el Gobierno avanza con estas cesantías, de manera directa se estará afectando a los trabajadores y familias, pero indirectamente la perjudicada será toda la comunidad. En el Estado cualquier despido se traduce en una pérdida de #derechos para todo nuestro pueblo", apuntó Aguiar.

En tanto, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos que encabezaron el pasado 20 de diciembre una protesta contra el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad mantuvieron reuniones con la CGT para coordinar las actividades de cara a la concentración prevista para mañana a Plaza de los Tribunales.

Las organizaciones nucleadas en el bloque de Unión Piquetera confirmaron la postergación de la reunión que hoy iban a mantener en Camioneros con el secretario adjunto de ese sindicato, Pablo Moyano y encabezaron una conferencia de prensa frente al Congreso para "detallar" como será la participación en la movilización frente a Tribunales convocada por la central obrera.

Aduaneros y rurales en alerta y movilización contra el DNU y se suman a la marcha de la CGT

El Sindicato Único del Personal Aduanero (Supara) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que conducen respectivamente Carlos Sueiro y José Voytenco, declararon el estado de alerta y movilización en rechazo del DNU 70/23 del Gobierno de Javier Milei.

Un documento de la conducción nacional del Supara detalló que esa medida reviste "gravedad institucional y es inconstitucional, porque modifica y deroga normas de los derechos de los trabajadores, la ciudadanía en general y avanza sobre el Código Aduanero y temas tributarios expresamente vedados por esa vía".

Así, Supara declaró el "estado de alerta" y convocó a movilizar el miércoles al cuerpo de delegados y dirigentes al Palacio de Justicia, donde la CGT presentará un reclamo para obtener un "urgente pronunciamiento en relación con la inconstitucionalidad del DNU y en defensa de los derechos de los trabajadores", señaló.

A su vez, la Uatre decidió también el estado de alerta y movilización para "no permitir que se avasallen los derechos laborales" y señaló su "profunda preocupación" a partir de que esa medida atenta de forma directa contra la clase trabajadora, expresó en un comunicado.

Los movimientos sociales se sumarán a la marcha. Foto: Archivo MDZ.

Los judiciales harán mañana paro de 24 horas, acto en Plaza Lavalle y se suman a la CGT

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn), que lidera Julio Piumato, anunció para mañana a un "paro nacional por 24 horas acompañado de un acto en reclamo de la inmediata recomposición salarial correspondiente al mes de diciembre", en coincidencia con la marcha de la CGT contra el DNU del Gobierno.

"Esta medida de fuerza la resolvimos antes de la convocatoria que realizó la CGT para presentar la demanda (contra el DNU), por eso hacemos el acto aquí en Plaza Lavalle, sobre la calle Tucumán. Lo vamos a hacer a partir de las 9 y en todas las delegaciones de la UEJN del país", explicó. No obstante, resaltó que el gremio "acompañará la presentación del amparo de la CGT parta anular el DNU".