Manuel Adorni redobló la apuesta y apuntó a quienes rechazan el DNU de Javier Milei

En la previa de la movilización convocada por la CGT para este miércoles, Manuel Adorni advirtió a quienes quieren poner en aprieto al DNU presentado por Javier Milei la semana pasada.

En diálogo por LN+, el vocero presidencial sostuvo que las críticas provienen de "sectores que viven del status quo y que quieren seguir manteniendo privilegios".

"No hay ningún argentino de bien que pueda estar en contra de un DNU que le da más libertades", señaló el funcionario. "Si analizás los sectores que se quejan, te das cuenta que son aquellos que viven del Estado, que les afecta a sus privilegios”, agregó.

En ese sentido, Adorni defendió las políticas de Milei al afirmar que "está haciendo lo que se prometió en campaña" y consideró que aquellos que impidan las reformas estarán "en contra de lo que quiere la gente".

Además, subrayó que "no hay un plan B" en caso de que el decreto no sea aprobado por algunas de las dos Cámaras del Congreso, en medio de las denuncias penales que recibió el mandatario por el DNU que firmó para desregular la economía.

"Aquel que no entienda que en la Argentina estamos plagados de necesidades y urgencias, no estará viendo a la Argentina. Si el debate no es el espíritu y es la forma, se debatirá en el Congreso y en la Justicia. Me preocupa que estos sectores arraigados a negocios que toca este DNU son los que no hablan del espíritu, porque si lo hacen van a perder", sentenció.

Respecto a las jubilaciones, defendió el cambio de la fórmula y argumentó que, de no haber habido cambios, "en los próximos 3 meses los jubilados iban a perder el 40% del poder adquisitivo".

"Si dejábamos esta fórmula, los jubilados iban a perder 2 puntos de PBI", señaló y calificó los bonos hacia el sector como "el populismo vendiendo espejitos de colores a los jubilados".

"Se va a ir a una nueva fórmula jubilatoria y las composiciones van a ser por decreto hasta que haya una nueva fórmula. Apostamos a evitar la catástrofe mayor que iba a traer la vieja fórmula jubilatoria", concluyó.