Las Heras: todos los concejales que respondían a Daniel Orozco pegaron el portazo

A días de que concluya el año, Las Heras continúa siendo protagonista de la novela política del 2023. Este martes, el intendente, Francisco Lo Presti, abrochó nuevos refuerzos en el Concejo Deliberante. Se trata de 6 ediles que optaron por darle la espalda al ex jefe comunal y dirigente de La Unión Mendocina, Daniel Orozco, y que tomaron la decisión de unirse al frente Cambia Mendoza.

Los concejales son Miguel Juárez, Viviana Riquelme, Pila Maturano, Eduardo González y Alberto Guajardo quienes ahora se suman al bloque legislativo compuesto por Noelia Delpir, José Villavicencio y Laura Fernández, que también fue candidata por La Unión Mendocina y que semanas atrás oficializó su paso a las filas de Cambia Mendoza.

En consecuencia, el intendente Francisco Lo Presti tiene un bloque legislativo de 8 ediles, alcanzando quórum propio y mayoría absoluta en el cuerpo deliberativo. Muchos regresan al espacio del que fueron parte antes de que en abril de 2023

A través de un comunicado, los concejales justificaron su incorporación al oficialismo al aseverar: "De cara al desafío que enfrenta el departamento para el año 2024, creemos firmemente en sostener y colaborar con la gobernabilidad del señor Intendente Francisco Lo Presti".

"Entendemos que el bloque del frente Cambia Mendoza es el vehículo de transformación de esta nueva etapa. Un espacio donde prime el trabajo, que brinde herramientas al Poder Ejecutivo Municipal y tenga como perspectiva un Las Heras pujante, sin perder las facultades de poder de contralor. Trabajaremos por un Concejo Deliberante que represente debidamente a todos y todas, y acompañe el desarrollo de cada vecino y vecina. Desde nuestras bancas nos comprometemos a un futuro superador y distinto para lograr un departamento próspero", añadieron.

El comunicado difundido.

Lo ocurrido con los ediles se suma a otro episodio semanas atrás. En noviembre, Martín Bustos, expostulante a la intendencia de Las Heras ungido por Daniel Orozco y exsecretario de Obras Públicas, dimitió a su cargo como secretario. El funcionario realizó fuertes críticas a la gestión del entonces intendente Daniel Orozco.

Entre otros temas, Bustos trató de demagogos a Orozco y a su pareja y exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz. "Los traté así porque priorizan los eventos sociales, los cuáles no son los prioritarios a la hora de una gestión municipal. La ley le indica a la municipalidad que tiene que cumplir con el ABL, que es el alumbrado, barrido y limpieza, y eso no lo estamos poniendo cumplir porque se van retrasando los pagos de todo", comentó.

"Por eso me refiero a que ellos priorizan esas actitudes demagógicas, como por ejemplo cuando tuvimos el problema de la basura, que nos quedamos sin recolección, donde desde la Secretaría de Obras le dispusimos que los empleados trabajaran en ese aspecto. Dispusimos un bono especial para ellos por ese trabajo donde, a día de hoy, todavía no lo pagan y la verdad no sé por qué", sumó.