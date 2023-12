Héctor Daer confirmó que el objetivo de la CGT es que el DNU quede sin validez

Héctor Daer, miembro de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina y cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), dio declaraciones ante la prensa en la previa de la reunión con legisladores de Unión por la Patria en el Congreso, para analizar la posición frente al DNU 70/2023 impulsado por Javier Milei, y aclaró que el objetivo es que el decreto no logre seguir su curso.

Desde que el Gobierno anunció el DNU que tiene como objetivo la reforma del Estado y la desregulación de la economía -entre muchas otras cosas-, distintas organizaciones sociales, gremios y personas seguidoras de la nueva oposición salieron a repudiar el decreto, sobre dos bases "inconstitucional" y su poco urgente.

Mañana la CGT realizará una marcha hasta Tribunales para manifestarse en contra de las decisiones del Gobierno, y en ese contexto, Daer confirmó que se está analizando un paro general y definiendo "un plan de lucha".

"Seguramente va a ser parte del análisis, no solo un paro sino un plan de lucha", fueron las palabras de Daer, que agregó que "el objetivo es que el DNU no siga su curso, los demás son instrumentos para lograr ese objetivo", sentenció.

En esa línea, aclaró que el camino político es que "el Congreso no lo deje correr (al DNU) y lo declare inválido por las dos Cámaras". Esta declaración se da en el medio del inicio de sesiones extraordinarias del Congreso, llamadas por el presidente para que se traten medidas como la Boleta Única y la derogación de las PASO. Sobre este último punto, Daer aseguró que "no es necesario llamar a extraordinarias" para tratar estos temas, que no tienen urgencia.

"Nosotros vamos a ir a Tribunales, le vamos a decir a la Justicia que hicimos una presentación, fundada con la firma de prestigiosos juristas y lo que queremos es que se haga lugar a esa petición. Por supuesto lo que dura la cuestión de forma, que se suspendan los alcances del DNU y que se hagan los tratamientos que se le tenga que dar para presentar la inconstitucionalidad del él", confirmó.

Sobre la actuación de la CGT, que mañana marchará a las 11 hasta el Palacio de Justicia, Daer confirmó que no tienen miedo porque "no hay que comprarse el show, el que pongan Gendarmería, por ejemplo, el argentino no está para tensiones". También pidió que todos los dirigentes, hasta el mismo presidente, tengan "la seriedad absoluta para atravesar estos graves momentos".