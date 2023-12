La opinión de un abogado constitucionalista sobre el DNU de Javier Milei: "No se justifica"

A poco de publicado el mega DNU de Javier Milei, las repercusiones son cada vez mayores y muchos se preguntan si el decreto – que contiene 366 reformas – es constitucional, es decir, si realmente todos esos puntos a modificar son necesarios y urgentes.

Carlos Lombardi, abogado constitucionalista, explicó en MDZ Radio 105.5 FM: “La herramienta legal que el Poder Ejecutivo eligió para llevar a cabo su modificación no es la mejor, no es la más apropiada, justamente porque un DNU exige sí o sí que existan circunstancias excepcionales para que no funcione el Congreso y que no se pueda seguir con el trámite que normalmente la Constitución le establece a las leyes”.

“Al no existir esas circunstancias excepcionales, o dicho de otro modo, el poder sesionar mediante sesiones extraordinarias el Congreso de la Nación, no se justifica que haya implementado todas estas reformas – necesarias por supuesto para aquellos que coinciden con la concepción económica y estatal del Sr. Presidente -, no se justifica que haya presentado este DNU”, opinó en Según Cómo lo Mires: “Debería haber presentado proyectos de leyes”.

Y remarcó: “Una cosa es la emergencia y otra las circunstancias excepcionales, por ahí no coinciden, en este caso no coinciden porque el Congreso puede sesionar”.

Además, señaló que “las materias que toca o que presenta para reformar son de tal magnitud y hay un cambio de paradigma brutal, por eso saltan todas las voces críticas”.

“Está derogando leyes de peso, reformulando otras. La materia es de mucha trascendencia”, agregó Lombardi.

“Es una desregulación económica y un cambio en la intervención del Estado en la Economía brutal. Será positiva o negativa, pero es totalmente distinto a lo que veníamos teniendo desde hace 40 años”, resumió.

También opinó que “lo de la Ley Espejo hubiese sido lo ideal. Vamos a ver si toman esa proposición, pero no creo”.

