Fernando Iglesias lanzó críticas a Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto y Martín Lousteau por sus posturas ante el DNU

El diputado nacional Fernando Iglesias disparó con dureza contra Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto y Martín Lousteau a raíz de sus críticas al DNU anunciado por Javier Milei y recordó que el paquete de medidas, armado por Federico Sturzenegger, fue pensado para el proyecto presidencial de Patricia Bullrich durante la campaña.

"Me parece que no están atendiendo a lo que se votó", apuntó en diálogo por LN+. En ese sentido, Iglesias recordó que las reformas incluidas en el decreto fueron preparados para Bullrich y se cuestionó que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio y del PRO se opongan cuando antes se mostraron de acuerdo.

"Hubieran votado en contra, entonces hay que darle la razón a los que votaron a Milei y no a Patricia", señaló. Acto seguido, apuntó sin mencionarlo contra Pichetto: "Se pone en sommelier de DNU gente que decía que avalaba la impunidad de Cristina (Kirchner) en el Senado por una razón de Estado".

Años atrás, como jefe del bloque del Senado del PJ, Pichetto rechazó el desafuero de la exvicepresidenta cuando la Corte Suprema de la Nación confirmó por unanimidad la prisión preventiva por el acuerdo del memorándum con Irán.

Por otro lado, Iglesias siguió con un tiro por elevación contra el exjefe de Gobierno porteño: "Yo me acuerdo de los DNU que sacaba Alberto (Fernández) con los que nos encerraba en plena pandemia. Y me acuerdo del trío pandemia, y de que había que salir a aplaudir a las 9 de la noche".

Cabe recordar que tanto Larreta como Axel Kicillof participaron junto al expresidente de algunas conferencias durante la primera etapa de la pandemia de coronavirus.

Por último, Iglesias liquidó al nuevo presidente de la UCR. "Me acuerdo de cierto muchacho, que ahora muy desprejuiciadamente viene a criticar, sacó una suba de impuestos, cosa que no está permitida en un decreto de necesidad y urgencia presidencial, y prendió fuego al país con la resolución 125".

Por 2008, Lousteau buscó impulsar una modificación en la fórmula fija de las retenciones móviles, generando un quiebre histórico entre el kirchnerismo y el campo.

"Entonces por favor muchachos, un poquitito de modestia, un poquitito de comprensión. Hay necesidad y urgencia, no nos gusta el DNU y probablemente haya partes que no nos gustan. Hay una justicia funcionando que da lugar a las cautelares y hay un Congreso que puede decir que no", sentenció el legislador.