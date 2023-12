Entre el silencio radical y el enojo peronista: quiénes apoyan el DNU de Milei

El presidente Javier Milei anunció este miércoles por cadena nacional la publicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) destinado a la desregulación económica. La medida generó un cimbronazo en la política nacional y las repercusiones no tardaron en aparecer. En Mendoza, el oficialismo provincial ha recibido con cautela los anuncios, mientras que el peronismo salió a criticar con dureza las derogaciones y modificaciones de leyes. No obstante, hubo algunos dirigentes locales que salieron a respaldar el “decretazo”.

Ninguna voz oficial del Gobierno de Mendoza salió a expresarse públicamente sobre el DNU de Milei. En el gobierno de Alfredo Cornejo toman con cautela el asunto hasta analizar en detalle las modificaciones legislativas que introduce. "El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con su gabinete para analizar las medidas anunciadas e incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual anunció anoche el presidente de la Nación, Javier Milei", fue la única notificación oficial que llegó desde la Casa de Gobierno pasado el mediodía.

En sintonía con esta postura ni los ministros ni los intendentes ni los legisladores nacionales de la UCR salieron a pronunciarse. Sí lo hizo parcialmente un legislador provincial que celebró un artículo específico del DNU. Se trató del senador provincial y ex intendente de General Alvear, Walther Marcolini, quien expresó que “el DNU del Presidente Javier Milei genera esperanza para reconstruir el país. Habrá que analizar en profundidad el DNU, pero es alentador que se derogue la PROMOCIÓN INDUSTRIAL que tanto ha perjudicado a Mendoza”.

En contraposición, desde el peronismo mendocino no dudaron un instante en salir a cuestionar las reformas. Los legisladores nacionales mendocinos del Partido Justicialista (PJ) salieron a replicar los duros comunidados oficiales de los bloques legislativos de Unión por la Patria (UxP).

En ellos denuncian un “brutal avasallamiento de las facultades del Congreso” y sostuvieron que “las y los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria”. Asimismo, apuntaron que la derogación de un sinnúmero de leyes significa una “clara actitud autoritaria, antidemocrática inconstitucional y antirrepublicana que vulnera la división de poderes”.

En el mismo sentido, la diputada nacional mendocina Liliana Paponet señaló que “arrogarse las facultades del poder legislativo es inconstitucional. No vamos a aceptar la suma del poder público. Presidente Javier Milei convoque a extraordinarias, envíe proyectos y debatamos como corresponde, el país que queremos”.

De todas maneras, el “decretazo” de Milei no cosechó solo críticas y neutralidad en tierras mendocinas. Dirigentes que responden política al líder de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, respaldaron férreamente las reformas introducidas por el DNU.

Instantes después del anuncio de Milei, el diputado nacional de La Unión Mendocina, Álvaro Martínez, manifestó que “las más de 300 medidas anunciadas hoy por el presidente Javier Milei, son necesarias para intentar estabilizar nuestro país. La herencia que nos dejaron necesita del compromiso de todos los argentinos. Cambiar el país depende de nosotros”.

Otro dirigente local del espacio que salió a apoyar el DNU fue el senador provincial Gabriel Pradines. “Seis de cada diez chicos de 0 a 14 años, son pobres. Continuar por este camino es una locura, es ir contra el sentido común. No podes seguir haciendo lo mismo. Tras décadas de destrucción sistemática del país, llegando a tener 60% de chicos pobres y que el 50% no termine la escuela. Estoy a favor en todo lo del DNU, hasta que se demuestre lo contrario”, expresó.

También la diputada provincial de LAUM, Laura Balsells Miró, se manifestó a favor de las medidas y lo calificó como “un cambio profundo, veloz y nítido”.

Por su parte, la diputada provincial del PRO e integrante del interbloque oficialista de Cambia Mendoza, Sol Salinas, cuestionó a los detractores del decreto. “No está mal que quieran que nada cambie y con el kirchnerismo se sientan cómodos. Lo que está mal es que no lo disimulen ni un poquito”, expresó.

Durante la tarde se sumó el mensaje de Anabel Fernández Sagasti, quien dijo: "Un decreto nulo, de nulidad absoluta e insanable. El decreto de Milei significa un avasallamiento sobre la Democracia y la República. Su menosprecio al Congreso Nacional no solo consta en esquivarlo, sino en que a través del mismo deroga leyes que fueron ampliamente discutidas por el Parlamento y muchas de ellas aprobadas con apoyo unánime de los diferentes espacios políticos. Las consecuencias de estas medidas no solo dañarán a la división de poderes del Estado, sino también destruirán el aparato productivo de nuestro país en general y de Mendoza en particular, al perjudicar seriamente a nuestras Pymes y a los trabajadores que de ellas dependen".